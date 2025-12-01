Leyendas del Rock cierra su cartel para 2026: consulta las 32 bandas que irán a Villena

Leyendas del Rock cierra cartel para la celebración de su vigésimo aniversario en 2026 con las incorporaciones de Arch Enemy, la poderosa banda sueca que el público podrá disfrutar en Villena en su nueva reencarnación y como festival exclusivo en España; Stratovarius, con un set basado en sus álbumes más clásicos, Episode/ Visions/ Destiny/ Infinite; o Dartagnan que vuelven a Leyendas por petición popular y con un set nocturno demoledor, así como Jordi Wild, con un dj set.

El listado completo que conforma este anuncio final de 32 bandas es el siguiente: Arch Enemy, Stratovarius, Dartagnan, Thundermother, Tailgunner, Jordi Wild Dj Set, Lèpoka, Ankhara, Guilt Trip, Signs Of The Swarm, Employed To Serve, Evo, Chained Saint, Wings Of Steel, Injector, Lándevir, Celtibeerian, Killus, Bolu2 Death, Salduie, Blaze Out, Death & Legacy, Hadadanza, Against Myself, Daeria, Mind Driller, Ekyrian, Xeria, Aneuma, Prom Kinks, Fallen At Dawn y Heleven.

Cartel de Leyendas del Rock 2026 / INFORMACIÓN

El XX aniversario de Leyendas del Rock se celebrará los días 5, 6, 7 y 8 de agosto de 2026 en Villena y pretende ser el cartel "más espectacular y ambicioso" del veterano festival de heavy metal en toda su dilatada historia, según destacan desde la organización.

La programación diseñada con espíritu continuista incluye a bandas destacadas como Helloween, In Flames, Slaughter To Prevail, Savatage, Godsmack, Warcry, Sepultura, Black Label Society, Saurom, entre otras muchas propuestas, que encabezan la variada oferta para 2026, aunque Arch Enemy llega en un momento delicado, ya que recientemente se ha anunciado la marcha de la cantante Alissa White-Gluz de la banda.

Entradas ya a la venta y distribución del cartel por días

Una vez cerrado el cartel y desvelada la distribución de bandas por días, ya se pueden comprar las entradas sueltas al precio de 99€ + gastos y el abono para los cuatro días de festival estará disponible hasta el 31 de diciembre al precio de 180€ + gastos. Así como también se pueden adquirir los últimos abonos para piscina y camping sombra. Hazte con el tuyo antes de que se agoten en el siguiente enlace: https://www.leyendasdelrockfestival.com/tickets