La salud mental y el Misteri, galardonados en los premios DOCS ALC

Dos trabajos alicantinos en formato documental, un género cinematográfico que rara vez llega al cine aunque se abre paso poco a poco con tesón, han resultado ganadores en la cuarta edición de los premios DOCS ALC que concede el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert.

Estos galardones, que suman 5.000 euros de dotación económica, han recaído en los trabajos del cineasta de San Vicente del Raspeig Adán Aliaga, Beckett y el rinoceronte blanco, que da voz a enfermos de salud mental y ha logrado el premio al director alicantino (3.000 euros), y en La Festa. El Misterio de Elche, codirigido por el ilicitano Pablo Más y Manuel Gutiérrez Aragón y distinguido con el galardón de documental de temática provincial con 2.000 euros.

El jurado -formado por la directora, productora y guionista Pilar Pérez Solano, ganadora de un Goya por Las maestras de la República; Sol Spinelli, una de las ganadoras de DOCS ALC el pasado año; Mario-Paul Martínez, miembro del equipo del Instituto Gil-Albert y director de documentales; y Cristina Martínez, directora cultural del Gil-Albert- ha reconocido este año por primera vez otros dos trabajos con una mención especial, sin dotación económica.

Se trata de los documentales titulados D'Arrels, de Román Rodríguez, Raka Ochoa, Teresa de la Cruz y Carmen Ivars, en la modalidad de autor/a de la provincia, que recupera la voz de mujeres mayores en pueblos pequeños de la Marina Alta; y a Juana Francés, la fuerza oculta, de Natalia Molinos y Maxi Velloso, en la modalidad de temática alicantina.

Cristina Martínez, Pablo Más, Juan de Dios Navarro y Adán Aliaga / INFORMACIÓN

Todos ellos han sido seleccionados entre una decena de trabajos presentados a la convocatoria del Instituto Alicantino de Cultura, que el próximo año proyectará las películas en el acto de entrega de los galardones, y que también mostrará dentro de su programa de Cultura-500, dirigido a poblaciones con menos de medio millar de habitantes en la provincia.

Ayudar a quitar el estigma

Los directores premiados, que estrenaron sus documentales el pasado año en el Festival de Málaga (La Festa) y el Rizoma Festival (Beckett y el rinoceronte blanco) y siguen de recorrido por certámenes internacionales, han agradecido especialmente los galardones en un campo como el documental, "considerado el hermano pequeño del cine cuando son películas que a veces cuesta mucho más mover", como ha señalado Más, y cuya visibilidad es muy limitada salvo en festivales, según ha recordado Aliaga.

El director de San Vicente, que ha realizado el documental con su productora Jaibo Films después de tres años de trabajo, ha explicado que en su película los protagonistas son los usuarios del CRIS (Centro de Rehabilitación e Integración Social) de Ciudad Jardín, personas con enfermedad mental, mayoritariamente con esquizofrenia paranoide. Con ayuda del actor alicantino Miguel Such, crearon un grupo de teatro "como excusa para que los protagonistas contaran la historia de sus vidas, sus preocupaciones, su realidad, sus sueños, saber qué sentían y darles voz".

Fotograma de "Beckett y el rinoceronte blanco" / Alex Cuéllar

Aliaga ha querido poner en primer plano a estas personas que conviven con el "estigma" asociado a ellas por su enfermedad mental y destacar el trabajo "increíble" que los terapeutas realizan por su reinserción social. Ellos, ha añadido, han disfrutado de la experiencia -"tenemos un grupo de wasap y me preguntan si van a ganar el Goya", ha comentado-, pero ha reconocido que "la experiencia vital es mía. Somos nosotros los que hemos aprendido con ellos porque son un ejemplo de honestidad y sinceridad que no se ve".

Una historia coral con sus protagonistas

A su vez, Pablo Más, ha indicado que su documental sobre el Misteri d'Elx -finalizado también tras tres años de producción- es una película "muy coral donde hablan desde palmereros a artesanos o tramoyistas" que tiene su origen al descubrir que "hay mucha gente que, sin ser amigos, se une en una obra de teatro de valor incalculable y realmente los grandes son ellos mismos que, sin motivo racional, siguen haciendo durante más de cinco siglos la misma obra de teatro".

Fotograma de "La Festa" / INFORMACIÓN

"La única forma de ver de dónde venimos en la dramaturgia europea es viendo el Misteri", ha apuntado el director de La Festa que, en vez de mirar al pasado, plantea preguntas al futuro sobre esta representación que solo se muestra dos días al año. La intención, ha añadido, era "coger el pulso a la sociedad" e intentar "que se entienda qué ocurre a lo largo del año" alrededor de esta fiesta tras considerar que "cuando una película persigue la verdad tienes que involucrarte en el grupo y cuando eres uno más, la gente se olvida de la cámara".

Para el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, los premios DOCS ALC son "una cita ineludible para aquellos que aman y quieren el cine" y ha destacado la "delicadeza" de ambos trabajos como ejemplo del talento existente en la provincia.