Andreo Rowling, de Youtube a hacer historia en el mundo del libro: "Me siento muy afortunada"

No estaba en un buen momento anímico y su pensamiento estaba en el duelo, en las raíces de cada uno, en los orígenes, el lugar del que venimos, la familia… y entonces le surgió la idea de una historia inevitablemente con un romance que culminó en ‘La mentira más dulce’ (RBA). Andrea Izquierdo (Andreo Rowling en redes con más de 80.000 seguidores) acaba de publicar su décimo cuarta novela.

Un libro, enclavado en el género del 'cozy romance', que transcurre en una isla: “Quería que fuera una isla pequeñita y más bien aislada, porque por temas de la trama requería que fuera un lugar que no sea tan fácilmente accessible. Quería un sitio muy acogedor y que la gente que viviera ahí tuviera un sentimiento de pertenencia muy grande”, narra Andrea Izquierdo.

Allison y Jaden son los protagonistas de esta historia. Él continúa en la isla, regentando la librería familiar; ella intenta vivir de su pasión por la repostería sin demasiado éxito. Pero cuando la nostalgia llevan a Allison de nuevo a su antiguo hogar, la mala suerte se niega a abandonarla, y una tormenta la retendrá allí.

Apoyo a las librerías independientes

Ese es el punto de partida de una trama en la que, como no podía ser de otra manera, una librería juegan un papel fundamental. “Me gusta mostrar también una parte de cómo es el mundo de los libros por dentro, también las que son un poco feas ya que ahora mismo la situación está súper complicada para las librerías, sobre todo las librerías independientes de barrio que están luchando por sobrevivir, hay que defenderlas”, sostiene.

El 'book nook' que va junto a 'La mentira más dulce'. / J. M. M.

Pero, además, la librería también juega un papel físico. Por primera vez en España, el libro viene acompañado de un 'book nook', que es la librería tal cual existe en el libro: “Son maquetas en las que tú construyes un rincón al que asomarte que ahora están despegando en España, lo hemos diseñado con la editorial y ha sido un proceso muy bonito”, señala la autora que se siente una privilegiada de ser la primera autora en España con una propuesta así: “Es un honor que me hayan elegido, me siento muy afortunada”.

"Intento que no haya nada mío'

Sobre la historia, aunque Izquierdo reconoce que siempre trata de separar lo máximo posible su faceta de autora con la personal, no es tan sencillo: “Intento que no haya nada mío ahí, pero luego mi gente siempre me dice que entre líneas ve algunas cosas. En este libro, creo que si he dejado algo es esa sensación de buscar un lugar al que perteneces y sentirte querido”.

La escritora zaragozana Andrea Izquierdo. / RBA EDITORES

Y es que para Izquierdo, la escritura es un proceso de sanación: “Es muy terapéutico, a veces simplemente necesitas que los problemas sean de otra persona, que no sean solo tuyos, que se resuelvan y que terminen bien”.

Auge de las novelas románticas

¿Por qué cree que están tan de moda las novelas románticas? “Siempre han gustado mucho pero durante muchos años se han visto como libros de mujeres, pero tienen mucho más. No solo tienen un romance, tratan temas también muy complejos, como por ejemplo el duelo, la depresión, la ansiedad,… Suelen tocar temas sencillos con los que la gente yo creo que se siente identificada, esa es la clave”, razona Andrea Izquierdo.

La autora zaragozana se dio a conocer siendo ‘booktuber’ con su canal de Youtube, aventura que ya cerró hace unos años: “A veces lo echo un poco de menos, pero siento que ha cambiado todo tan rápido, ya no solo la escritura, los libros o yo misma, sino que también la forma de crear contenido en redes es muy diferente. Lo que se consume, sobre todo ahora, es la mayor cantidad de contenido posible en el menor tiempo posible”.