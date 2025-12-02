La alicantina que arrasa en Spotify: Claudia Arenas se cuela en el Top 50 junto a Rosalía y Aitana

Alicante se ha colado en las listas musicales más importantes del país gracias a Claudia Arenas, finalista de Operación Triunfo 2025 y una de las voces revelación de la edición. Con solo 19 años, su versión de Latin Girl, el tema de la argentina Emilia Mernes, se ha disparado en plataformas hasta alcanzar el puesto 24 del Top 50 de España en Spotify, superando las 174.000 reproducciones diarias.

El dato es aún más llamativo si se tiene en cuenta que Claudia es la única artista española con canciones en solitario dentro de ese Top 50, un espacio dominado por producciones internacionales y en el que solo comparten presencia Rosalía y Aitana.

Claudia Arenas en la Gala 0 y durante su interpretación de 'Oscar Winning Tears'. / Prime

La actuación que hizo despegar la canción

El impacto comenzó con su interpretación en la Gala 9 de OT, una actuación que conectó con el público desde el primer segundo. La versión se consolidó como la más escuchada de toda la edición, muy por encima del resto de propuestas musicales del concurso.

La fuerza de esa actuación también provocó un fenómeno inesperado: la versión de Claudia no solo igualó, sino que superó en streaming a la original de Emilia Mernes, un logro poco habitual en las revisiones que salen del talent show.

El éxito de Latin Girl explotó cuando la canción comenzó a utilizarse de fondo en TikTok, donde se viralizó a través de vídeos de baile, clips humorísticos e incluso montajes con muñecas. Ese efecto multiplicador hizo que la canción llegara rápidamente a públicos que no siguen OT, ampliando su alcance y acelerando su ascenso en las listas de reproducción.

Este impulso ha reforzado su presencia en todas las plataformas y ha convertido a Claudia en la concursante de OT 2025 con más oyentes mensuales en Spotify.

Alicante presume de talento: el mensaje de su antiguo colegio

La repercusión ha traspasado pantallas y ha llegado a su entorno más cercano. El Colegio Ángel de la Guarda de Alicante, donde Claudia estudió, compartió un mensaje emocionado celebrando sus logros y recordando cómo era durante sus años escolares: “Claudia siempre destacó por su esfuerzo, su responsabilidad y su empatía. Cuando el talento se une al trabajo constante, la humildad y la pasión, los sueños se hacen realidad.”

El centro quiso subrayar también el papel fundamental de su familia, que ha acompañado cada paso de su trayectoria.

Un perfil que conecta: estudiante y fan declarada de OT

Claudia Arenas estudia Comunicación Audiovisual y Periodismo en la Universidad Miguel Hernández de Elche, aunque su verdadera vocación ha sido siempre la música. Canta desde niña, toca el piano y ya había experimentado con plataformas digitales como TikTok y Spotify antes de entrar al concurso, donde llegó con un tema propio publicado.

Claudia Arenas, la joven de Alicante que ilusiona a los fans de OT 2025 / X: @Claudiaot2025

En el casting de Valencia confesó estar “obsesionada con Operación Triunfo” y aseguró que entrar en la Academia sería “una auténtica barbaridad”, una frase que hoy cobra un sentido especial. Entre sus referentes menciona a Ariana Grande, y reconoce que canciones como I Will Survive marcaron su formación emocional y musical.

Una artista con sello propio y proyección

El fenómeno de Latin Girl confirma que Claudia ha logrado conectar con una audiencia amplia, diversa y más allá del formato televisivo. Su combinación de talento, naturalidad y sensibilidad artística ha generado una comunidad sólida a su alrededor y la ha situado como una de las voces jóvenes españolas con mayor proyección del momento.

Y aunque su camino dentro del programa continúa, su impacto en plataformas deja claro que su carrera musical ya ha empezado a escribirse por sí sola.