Descubre los nuevos lugares recomendados por la Guía Repsol en Alicante esta Navidad

La publicación gastronómica concede siete Soletes a restaurantes, bares y cafeterías de la provincia, dentro de las 21 otorgadas a la Comunidad Valenciana

Federico Pian, chef de El Gato Blanco de El Campello, que ha recibido uno de los Soletes de la Guía Repsol

Federico Pian, chef de El Gato Blanco de El Campello, que ha recibido uno de los Soletes de la Guía Repsol / INFORMACIÓN

África Prado

África Prado

La Guía Repsol ha presentado más de 300 Soletes de Navidad repartidos por casi todas las provincias de España, 21 de ellos situados en la Comunidad Valenciana y 7 de ellos en la provincia de Alicante. Una selección de restaurantes, bares, vinotecas y cafeterías con un ambiente que se vuelve más especial los días clave, así como hornos donde se elaboran los mejores dulces navideños.

Como curiosidad, por primera vez, 27 conventos han recibido una distinción de una guía gastronómica, poniendo en valor los delicados dulces artesanos que se elaboran en obradores de imponentes edificios históricos.

"Estos Soletes están pensados para celebrar con alegría las fiestas de Navidad", apunta la Guia Repsol, que con esta decimotercera entrega de Soletes, ya son más de 5.000 los locales los que lucen la pegatina amarilla en España. Pueden consultarse todos en este enlace.

Cartel del Solete Repsol

Cartel del Solete Repsol / INFORMACIÓN

Los nuevos establecimientos con Solete

Con estos 21 nuevos Soletes, la Comunidad Valenciana suma un total de 331. Estos son los nuevos:

Alicante

  • Adelaida en Torrevieja
  • La Trova en Altea
  • Tasca Eulalia en Dénia
  • Morrūa en Alicante
  • Forn Mariu en Ibi
  • Crujiente en Redován
  • El Gato Blanco en El Campello.

Castellón

  • Cárnicas Racero y Homo Panis en Benicàssim
  • Can Celiac, La Morería y Sísif en Castellón de la Plana
  • La Bodegueta de Sant Vicent en Vinaròs
  • La Perdi en Sant Mateu

Valencia

  • Horno San Bartolomé, David Esteve Pastelería, Ciro y Ultramarinos Pope en Valencia
  • Comes Pastisseria i Forn en L’Eliana
  • Sentideta en Torrent
  • Paixixi en Ontinyent

Alegría en El Gato Blanco de El Campello

"El Solete es para nosotros una chispa enorme. Se parece a la sonrisa de un cliente cuando se despide agradecido y feliz, un gesto que te impulsa a seguir y que reafirma que el trabajo está bien hecho. Nos emociona que una guía con el prestigio y la trayectoria de Repsol reconozca nuestra manera de entender la cocina", ha manifestado Federico Pian, chef y propietario del restaurante El Gato Blanco de El Campello.

Uno de los platos de El Gato Blanco en El Campello

Uno de los platos de El Gato Blanco en El Campello / INFORMACIÓN

La cocina de Pian es mediterránea en su sentido más amplio. No se limita a las recetas tradicionales españolas, incorpora los aromas del Magreb, la frescura italiana, la delicadeza griega, las especias del Levante y ese lenguaje compartido por todos los territorios que se asoman al mismo mar. Cada plato contiene una historia y, a la vez, una forma íntima de mirar al Mediterráneo.

