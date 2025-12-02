El festival Mar de Jávea confirma a Taburete para su cartel de 2026

La temporada de festivales de 2026 empieza pronto en Alicante. Los amantes del pop-indie seguro que ya tienen marcada en su agenda uno de los más míticos de la provincia: el Mar de Jávea.

Como no podía ser de otra forma, la música es el gran atractivo de este festival pero no podemos pasar por alto el marco incomparable en el que se celebra: Xàbia. Esta localidad de la Marina Alta es de las más bonitas y visitadas de la provincia y no es para menos. Sus playas son conocidas pero no puedes pasar por alto el Parque Natural del Montgó y el Cabo San Antonio.

Este será el tercer año que el festival se celebrará en Xàbia y ha traído a diferentes e importantes artistas del panorama nacional. En 2024 Beret y Taburete encabezaron el cartel mientras que el año pasado fue el turno de Dani Fernández y Álvaro de Luna.

Dónde y cuándo se celebra el festival Mar de Jávea

Este año el festival se celebrará los días 3 y 4 de abril en el recinto La Fontana de 17.00 a 02.00 horas.

El festival contará con una zona de comida con una variedad de foodtrucks y desde la organización se recuerda que está totalmente prohibido el botellón en las inmediaciones del recinto. “Trabajamos con las autoridades para evitar el botellón”, apuntan en la página web.

Cómo comprar las entradas

Las entradas se pueden adquirir a través de la página web oficial del festival y tienes la opción de adquirir un bono general para los dos días por 49 euros y otro VIP por 119 euros. Con éste último tendrás acceso exclusivo a la zona VIP, carril exclusivo de entrada, baños privados, barra privada, dos consumiciones al día y pulsera re-entry.

Los menores de 16 años podrán acudir al festival con autorización y acompañados por sus padres o tutores y tendrán que adquirir un bono infantil que cuesta 30 euros.

Además si quieres entrar y salir del festival será necesario que tengas una pulsera re-entry que tiene un precio de 25 euros y sirve para los dos días.

Artistas confirmados para el festival Mar de Jávea 2026

Los artistas confirmados para el Mar de Jávea 2026 son:

Taburete. El grupo madrileño de pop-rock regresa al festival como cabeza de cartel.

El grupo madrileño de pop-rock regresa al festival como cabeza de cartel. Crystal Fighters . Esta banda internacional es conocida por su fusión de electrónica, folk y sonidos latinos.

. Esta banda internacional es conocida por su fusión de electrónica, folk y sonidos latinos. La La Love You. Un clásico de los festivales. El grupo de pop-rock/indie tiene tirón entre el público joven y mezcla letras desenfadadas con estilos melódicos y enérgicos.

Pignoise. La veterana banda de Álvaro Benito acude a Xàbia a record sus grandes éxitos.

La veterana banda de Álvaro Benito acude a Xàbia a record sus grandes éxitos. Íñigo Quintero. Este gallego saltó al panorama musical en 2023 con su tema ‘Si no estás’ y ahora se mueve por los festivales demostrando que no es un artista de una única canción.

Este gallego saltó al panorama musical en 2023 con su tema ‘Si no estás’ y ahora se mueve por los festivales demostrando que no es un artista de una única canción. Efecto Mariposa. Trae al festiva todos sus grandes exito.