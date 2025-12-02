Plan para este domingo: un paseo por las esculturas de Jorge Castro Flórez en L'Alfàs
Casa Mediterráneo y Coral Pastor organizan una visita para contemplar la obra expuesta del escultor en la Fundación Klein Schreuder Sculpture Garden del municipio alicantino
La obra escultórica del artista Jorge Castro Flórez (Barcelona, 1938 - Alicante, 2011) podrá contemplarse este próximo domingo, 7 de diciembre, en una visita abierta al público en la Fundación Klein Schreuder Sculpture Garden de L'Alfàs del Pi, donde se encuentra expuesta hasta el 7 de enero bajo el título de Euterpe y los nudos del Mediterráneo.
Casa Mediterráneo y Coral Pastor, directora de la Colección de Castro Flórez, han organizado la visita a las 11.30 horas, en la que se podrá visitar la exposición, compartir un vino y pasear entre el resto de esculturas instaladas en el jardín de la Fundación y cuyo cierre se efectuará en la playa del Albir, junto a la escultura monumental Asentamiento que el artista realizó en 2001. Para la entrada es necesaria inscripción previa en: periplotv@gmail.com
Los visitantes encontrarán una muestra de obra en bronce con la característica pátina del autor y el vacío como ese espacio que permite imaginar. Además de algunos paneles en cobre, se ha seleccionado varios nudos en hierro forjado en los que el artista recupera la morfología y denominación de cada uno de los cabos que anudan las gentes del mar en sus faenas y periplos, además de su función de lenguaje encriptado.
Su trabajo plantea, entre otras, una reflexión sobre el desplazamiento forzoso y la gran fosa que para muchos supone el Mar Mediterráneo, siendo la condición humana su tema principal.
Un artista asentado en la provincia durante 25 años
Tras un largo periodo de vida en Montevideo y Canadá, el artista Jorge Castro Flórez se estableció en 1986 en España, en el municipio alicantino de Agost, donde encontró un apacible escenario en el que desarrollar su obra. Es a partir de entonces cuando consolida su proceso de creación.
A lo largo de los años su trabajo ha trascendido fronteras a través de numerosas exposiciones individuales y colectivas en centros culturales, sedes del Instituto Cervantes, universidades, galerías y ferias internacionales de arte. Como consecuencia de ello su obra se encuentra instalada en diferentes países de Europa, Canadá y EE UU, que incluyen el diario INFORMACIÓN, que posee tres de sus esculturas.
