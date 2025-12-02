¿Cómo ven los Pozos de Garrigós las personas con discapacidad? Vuelve la fotografía inclusiva a Alicante

Los Pozos de Garrigós vuelven a servir de escenario para mostrar al público la mirada fotográfica de un grupo de veinte personas con discapacidad en Alicante. Por segundo año consecutivo, usuarios de los centros Alinur y San Rafel-Fundación Estima han participado en el maratón fotográfico social dirigido por la fotoperiodista de INFORMACIÓN Pilar Cortés y la educadora y mediadora Ester García Guixot, que en esta ocasión han contado con la colaboración de otros tres profesionales de la imagen: Valiente Verde, Cristina Mariscal y Kike Romá.

El resultado de la experiencia se inaugura en forma de exposición este miércoles, a las 17 horas, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, en los antiguos aljibes del Museo de Aguas de Alicante, que podrá visitarse hasta el 6 de enero de 2026.

El trabajo muestra al público que la fotografía es una valiosa herramienta de inclusión social y, sobre todo, un vehículo de expresión para estas personas, que en muchos casos se acercan por primera vez a esta disciplina artística.

Ester García, con uno de los participantes / Pilar Cortés

"El objetivo no es que hagan fotos espectaculares, aunque también han sacado muy buenas fotos, sino que se relacionen con la fotografía, hagan algo diferente y pasen un buen rato con una cámara; que utilicen la fotografía como una herramienta de expresión", apunta Pilar Cortés.

La idea del proyecto es que los fotógrafos guíen a los participantes durante las jornadas del maratón por los Pozos de Garrigós y que descubran este espacio desde su propio ángulo, a partir de la forma de trabajo de los profesionales que les acompañan.

De este modo, "con Valiente Verde, por ejemplo, terminaron aprendiendo qué era la fotografía: "pintar con la luz", como decían ellos; con Mariscal, que trabaja más la moda, practicaron más posados y retratos, y con Romá hicieron más fotografías entre ellos", explica la fotorreportera.

Un momento del maratón fotográfico social / Pilar Cortés

Los trabajos se mostrarán en la sala multimedia a través de seis pantallas donde en tres de ellas se podrán ver en bucle las imágenes realizadas por cada grupo y en las tres restantes se exhibirán las mejores de cada serie.

Tanto Cortés como García Guixot agradecen a las entidades y a los fotógrafos su participación y acompañamiento, que derivaron en una jornada muy especial celebrada con los nuevos aprendices de fotografía "llena de creatividad, colaboración y comunidad".

El Mercat Obert d'Art cierra la agenda cultural en el museo

La exposición es una de las actividades con las que el Museo de Aguas de Alicante clausura la agenda cultural de este año, que se completa con dos jornadas más que se celebran el 6 y 7 de diciembre del Mercat Obert d'Art (MOA), una iniciativa que transformará el exterior del museo en un espacio dedicado al arte plástico, la música, gastronomía y el diseño.

Además, en el interior de las instalaciones se ofrecerá un intenso programa de actividades para todos los públicos que incluirá, el sábado 6, Navidad de cine con Julián Sanz, Cuentos contantes y sonantes con Héctor Bardisa y concierto de Revisionista y Arim, además de talleres de Navidad.

Por su parte, el domingo 7, el visitante podrá disfrutar de un Bingo poético de temática navideña, concierto de Le Soul, un Espacio sensorial infantil con Mira & Anda, además de talleres de Navidad.