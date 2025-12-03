Ángel, usuario de APSA, descubre la alta cocina de la mano de la chef Susi Díaz

"Tenéis que conocernos a la gente con discapacidad o con capacidades distintas para poder juzgar, empatizar o estar de frente o al lado, pero nunca por encima o por debajo". Este es el mensaje que ha lanzado Ángel López, ilicitano de origen manchego de 42 años con un 37% de discapacidad intelectual, en la presentación este martes en la Diputación de Alicante del documental que ha protagonizado con la chef ilicitana Susi Díaz, el segundo de Mesa Abierta de APSA, un proyecto de alta cocina inclusiva que pretende acercar la gastronomía de grandes profesionales a personas con discapacidad. El primero lo desarrollaron el pasado año Kiko Moya y Jaime Sepulcre, un joven de 18 años con TEA (trastorno de espectro autista).

El documental relata una jornada entre ambos reinterpretando algunas de las recetas de la chef y propietaria del restaurante La Finca de Elche (una estrella Michelin y tres Soles Repsol), un lugar donde nunca había estado Ángel, aunque conocía "por algunos amigos", y que tuvo el privilegio de visitar de la mano de Susi Díaz, quien le mostró hasta el huerto, "que no enseño a casi nadie", donde el invitado escogió las plantas y hierbas aromáticas que quiso en su plato.

Para los dos ha sido una experiencia "maravillosa e increíble" y Ángel ha comentado que rodando el documental se sintió "normal, porque yo soy así fuera de las cámaras y dentro de ellas. De actor tengo poco porque para eso hay que prepararse. Hay que ser una persona accesible, sencilla, humilde, saber estar y dejar que te guíen. Susi me transmitió que va a ser mi amiga para siempre, la sigo por Insta y tiene mi casa para lo que quiera".

A su vez, la cocinera ha destacado que fue "una grandísima experiencia estar un día juntos" y el documental ha transmitido "la esencia de cómo lo pasamos" tras indicar que su intención era "que Ángel viera que la alta cocina es sencilla, compartirla con él, transmitir todo el amor y la pasión que hay" y concluir que le basta, dirigiéndose a él, "con haberte enseñado una tercera parte de lo que tú me has enseñado a mí".

Antes de ponerse a cocinar, los protagonistas charlaron y compartieron vivencias. Susi es bien conocida, pero Ángel, alumno del centro de formación de APSA en Elche, es un apasionado de las fiestas populares, la música española -"me encanta Raúl, Malú, Lolita Flores..."- y el teatro clásico, administra una página de la Mare de Déu y participa en un proyecto de Guía por un día en el MARQ.

Vieron que les unía el interés por la cultura, la tradición y la tierra -desde el folclore a las granadas- y hallaron en la cocina el lenguaje común para fundir "amor, tradición y recuerdos" en un plato, como señaló la chef. Juntos elaboraron un mojito de granada y una ensalada de escarola con gambitas de Santa Pola que bautizaron con el nombre de Entre dos tierras. "Va a dar pena comerse eso tan flipante", señala Ángel en el documental, que a su vez muestra su pavor por las gallinas mientras le cuenta a Susi que sufrió bullying en el colegio por ser "un patito feo" y recibir "una paliza diaria durante doce años", pero "el pasado, pasado está -afirma con naturalidad- y tengo gente muy bonita a mi alrededor" refiriéndose a su propia familia y la de la asociación APSA.

Susi Díaz superó ese trago entregándole una escultura que le nombraba Embajador de la Granada Mollar de Elche, gesto que acabó por emocionar a Ángel, una persona con inteligencia límite, "una discapacidad a priori más funcional e invisibilizada que a veces pasa inadvertida con las consecuencias que eso conlleva", como ha apuntado Noelia García, directora de comunicación de APSA, tras recordar que el proyecto nace de la idea de "escuchar, entender y adaptar" y manifestar su convicción de que "una sociedad que apuesta por dar oportunidades es una sociedad mejor".

El director del patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo, ha subrayado que el proyecto se hace grande con este segundo documental, que visibilizar a la comunidad de APSA y cuyos usuarios merecen espacios donde su talento sea visible.

Mesa Abierta, producido por Un mes en Japón y coordinado por la agencia Utopicum, ya está disponible en la web inteligenciasalternativas.com y en el canal de YouTube de APSA. A través de esta plataforma, quienes deseen apoyar a APSA pueden realizar donativos o asociarse desde solo 6 euros al mes, contribuyendo a los proyectos que la entidad desarrolla para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual.