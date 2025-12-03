Carla Simón, directora de cine: "Me apetece jugar y aprender cosas de mundos que desconozco"

Carla Simón recibió ayer en la ciudad de Pontevedra el I Premio de Cinematografía del festival Novos Cinemas. Además, la directora aprovechó la ocasión para participar en un coloquio tras la proyección de su último largometraje, ‘Romería’, rodado en distintos lugares de las Rías Baixas, zona de la que siempre habla con especial cariño e ilusión.

—¿Qué significa ser la primera galardonada de este premio?

Es muy emocionante. Novos Cinemas es un festival que quiero mucho. Volver a Galicia y recoger este reconocimiento me hace muchísima ilusión. Es como una pieza que ayuda a cerrar el círculo de mis películas más personales sobre mi familia y mis raíces. Siento que ha llegado el momento de dejar ir para seguir creciendo tanto a nivel personal como a nivel cinematográfico.

—¿Qué caracterizará a esta nueva etapa?

Me apetece jugar y aprender cosas de mundos que desconozco. Estamos preparando ahora un musical flamenco que no tiene nada que ver con mi familia, pero que me apetece mucho profundizar en este mundo básicamente.

Carla Simón junto al alcalde de Pontevedra. / Gustavo Santos

—¿Qué supuso crear ‘Romería’?

Ha sido un proceso de liberación o de reparación, porque nace de esa frustración de no poder saber cómo fue la historia de mis padres porque no están aquí para contarla. Creo que me ha dado esa oportunidad de crear esas imágenes que me faltaban y de dejar ir y liberarme de todo ese pasado y de las preguntas que tenía. Ha sido un ejercicio de entenderme y entender a mi familia mucho más profundamente. Cuando creaba ‘Romería’ quería hacer una película que cuando la vieran los gallegos se sintieran, de alguna manera, también identificados en la historia que están contando, a pesar de que sea el punto de vista de una chica desde fuera que hace este primer viaje a aquí.

—En sus obras trata temas de relevancia actual, como el sida.

Yo parto siempre de lo personal, pero creo que todo está en un contexto que hace que la gente se sienta identificada. En el caso de ‘Romería’, su razón más social de ser tiene que ver con esa reivindicación de la generación de los 80, que siento que ha sido muy silenciada por el tabú y el estigma del sida, de la heroína y el dolor que causaron sus muertes.

—Hace mucho hincapié en la dificultad de la conciliación al ser madre.

Cuando eres madre o padre tienes menos tiempo para trabajar. Yo le dedicaba todo mi tiempo a mi trabajo y ahora tengo que decir que no a muchas cosas que me gustaría hacer porque siento que no llego.

—Su primer largometraje ya fue seleccionado para los Óscar.

Lo recibí con mucha alegría, evidentemente. Yo creo que uno cuando hace ese tipo de cine no está pensando en ir a los Óscar, pero cuando eres la elegida para representar a España te lo tomas con el compromiso y la responsabilidad que conlleva, que es mucho trabajo en realidad.

La galardonada junto a organizadores de Novos Cinemas. / Gustavo Santos