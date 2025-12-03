Estopa protagoniza el nuevo anuncio navideño de Aena rescatando un villancico ancestral de Zarza-Capilla, un "himno de los Muñoz"

David y Jose Muñoz, en el aeropuerto de El Prat: David pregunta por la puerta de embarque de un vuelo a Miami y, mientras se agacha a recoger las tarjetas, que le han caído al suelo, Jose se extravía y va a caer en un submundo de cintas transportadoras de equipaje en el cual aparece un elfo que le entrega una guitarra con la que se pone a cantar un villancico. De ahí parte la historia del anuncio navideño de Aena, que Estopa protagoniza y al que ha aportado una canción, titulada ‘Villa & Ziko’, basada en una pieza tradicional extremeña.

Todo partió de una propuesta de Aena, siguiendo el precedente del año pasado con David Bisbal, explicaron ambos este miércoles en la Fundació Joan Miró. "Nos plantearon hacer una especie de villancico, convirtiendo tal vez una canción nuestra, pero pensamos que las canciones son demasiado sagradas para desvirtuarlas", contó David Muñoz. Los hermanos pensaron entonces en un villancico tradicional propio de la localidad de sus orígenes familiares, Zarza-Capilla (Badajoz).

David y Jose Muñoz, Estopa, durante la presentación de la campaña de Navidad de Aena, este miércoles en la Fundació Miró de Barcelona. / Zowy Voeten

Se trata de “una canción tradicional, ancestral, que incluso en el pueblo solo conocen los más viejos del lugar”, añadió David. Una pieza de la que no saben el título, si lo tiene, pero que juega un papel destacado en sus comidas y cenas familiares de estas fechas. “Cuando nos reunimos en Navidad la cantamos a muerte. Así que es un homenaje a mi padre, a mi tía Paqui, a mi tío Antonio, que en paz descanse... Todos los niños de la familia la aprendimos y es una especie de himno de los Muñoz”. Jose apuntó que “hay villancicos que, si no pasan de generación en generación, quizá desaparezcan”. Este desliza algunas palabras en castúo, variedad del castellano con influencias del asturleonés. “En un momento de la canción dice ‘nunca ‘vide’ cosa alguna’, en lugar de ‘vi’, como en la forma ‘video’ del latín”, explicó David.

Su versión de la canción, ‘Villa & Ziko’, incluye en un tramo final con cierto desvarío fiestero y cadencia rítmica eslavo-balcánica. El tema íntegro, así como un video de aires caseros, se publicará en las plataformas este jueves a medianoche. En el anuncio de Aena, la canción suena en medio de una historia en la que aparecen, como invitados, Albert Pla, así como Cristina Codina, figura conocida por los más ‘estoperos’, puesto que tomó parte en videos del dúo desde sus inicios, como los de ‘Suma y sigue’, ‘Me falta el aliento y ‘La primavera’. Firma la pieza audiovisual Álvaro Brechner, director de tres largometrajes, uno de ellos, ‘La noche de 12 años’, distinguido en 2018 con un Goya al mejor guion adaptado.