Jaloner llega a Alicante: fecha, lugar y todo lo que debes saber del concierto

Una nueva corriente ha llegado al mundo del hip-hop: un concepto de batallas de gallos donde el freestyle improvisado desaparece y se abraza el ingenio escrito. Una modalidad que ya existía, pero que ha tomado un cariz más notorio con eventos como la Liga Bazooka disputada en Argentina. Una competición que tiene entre sus filas a un MC alicantino que se ha propuesto ser el caballo de Troya del movimiento, mostrando que estos formatos permiten la experimentalidad y la creación de estructuras que manifiesten una reflexión y, de esa manera, huyen de la confrontación directa entre MCs.

El rapero Jaloner ha pasado, en un año y medio, a ser una figura muy reconocida y respetada dentro del movimiento a nivel internacional tras participar en estos eventos, es cierto, pero su influencia en el mundo del rap viene de antes. Porque su faceta como letrista ha sido elogiada desde que se hiciera un hueco en el hip-hop, siendo un referente para el gremio por su manera de construir estructuras complejas que se afianzan con el uso de metáforas y la creación de giros inteligentes en sus versos.

Y es esta faceta la que le ha llevado a iniciar una gira internacional que ya ha pasado por países como Chile, Argentina o Uruguay y que este 6 de diciembre llega a la Sala The One de San Vicente del Raspeig. Estará presentando su último trabajo, Pangea: La grieta, donde hace un despliegue poético y reflexivo a través de 12 pistas llenas de contenido y experimentación, siempre con el rap como hilo conductor. El artista, que reconoce que aún le impresiona pensar en la "dimensión internacional" que ha adquirido su proyecto, afronta esta cita como un encuentro cercano con su público y como una celebración de su trayectoria.

Un concierto acompañado de otros artistas

Según explica a INFORMACIÓN, el concierto en Alicante será "una fiesta de agradecimiento por todos estos años de conocimiento artístico y disfrute", además de una oportunidad para presentar en directo su proyecto donde, advierte, "habrá mucho jazz" y contará con una banda en directo. De esta manera, plasmará en la ciudad que le ha visto crecer a nivel artístico un álbum marcado por una mirada introspectiva en la que aborda temas como los miedos personales y los procesos emocionales atravesados en los últimos tiempos.

Será la primera vez que la gira llegue a Alicante tras la cancelación del festival Rocanrola, donde estaba confirmado, por la inestabilidad meteorológica. Y no estará solo, Jaloner asegura que en esta fecha tan especial le acompañarán artistas y personas vinculadas a su trayectoria dentro del hip-hop, para convertir la noche en una celebración colectiva. “Mi intención es que sea una fiesta para todos. Al final, somos una red, y si a mí me va bien, quiero compartirlo con la gente. Es una forma de honrar y agradecer el cariño que me han dado”, señala.

Entradas ya disponibles

Las entradas para el viaje emocional de Jaloner están disponibles en vivaticket.es al precio de 20 euros. Un show íntimo y contundente donde se podrá ver en primera persona la propuesta artística de un MC fiel a los valores de la vieja escuela, pero abierto a la innovación artística y la creación sin límites. Un concierto que sirve para sanar heridas y reconstruir los valores de una sociedad cada vez más agrietada.