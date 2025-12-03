Novedades cómic y manga para diciembre de 2025: lecturas recomendadas para despedir el año

Diciembre llega amenazando con las fiestas y un cierre de año cargado de lanzamientos en cómic y manga. Panini despide 2025 con nuevos tomos de Superman, Wonder Woman, Daredevil y Spiderman, además de recuperar varios clásicos de su catálogo y sumar algunas series manga. Planeta Cómic concentra buena parte de sus novedades japonesas, mientras Norma llena las librerías con una combinación cuidada de cómic europeo, manga y novela asiática. En realidad, se avecinan semanas perfectas para preparar regalos, retomar series pendientes y empezar el próximo año con la estantería un poco más llena.

3 de diciembre

‘The Mobile Police Patlabor’ – Nueva edición (Planeta Cómic)

‘Evangelion Anima’ nº 1 (Planeta Cómic)

‘Hogar, dulce hogar’ (Planeta Cómic)

‘Steam Reverie in Amber’ (Planeta Cómic)

‘Kagurabachi’ nº 1 (Planeta Cómic)

‘Mirrorverse: Bella’ (Planeta Cómic)

‘Kimba, el león blanco’ (Planeta Cómic)

‘Kimba, el león blanco’ reúne en un solo volumen una de las obras más reconocibles de Osamu Tezuka. El manga sigue a Kimba, un cachorro de león blanco que pierde a su padre a manos de cazadores furtivos y se separa de su madre durante un viaje en barco, algo que le obliga a regresar por su cuenta a la sabana y enfrentarse al tirano que ha usurpado el trono de su familia.

4 de diciembre

‘Laura Kinney: Lobezna’ nº 1 (Panini Cómics)

‘Leyendas de la Patrulla-X: Lobezno y Kitty Pryde’ (Panini Cómics)

‘DC Black Label: Zatanna – Abajo la sala’ (Panini Cómics)

‘DC Finest: Plastic Man de Jack Cole’ (Panini Cómics)

‘Justice League: The Atom Project’ (Panini Cómics)

‘Night Force: La colección completa’ (Panini Cómics)

Nos ocupamos ahora de una colección que reúne en un solo tomo la serie de terror de Marv Wolfman y Gene Colan, el mismo tándem creativo ligado a una de las versiones más influyentes de Drácula. Desde una mansión situada en la parte más antigua de Washington D.C., el enigmático Barón Winters recluta al periodista Jack Gold, al investigador de parapsicología Donovan Caine y a Vanessa Van Helsing, y los envía a enfrentarse a amenazas sobrenaturales a través de una puerta que se abre a distintos lugares y épocas, del París del siglo XVIII a ferias de los años treinta.

5 de diciembre

‘Ulises’ (Norma Editorial)

‘Guitar Shop Rosie’ (Norma Editorial)

‘El barco de Teseo’ (Norma Editorial)

‘Cuando florece la higuera’ (Norma Editorial)

‘Fullmetal Alchemist 20th Anniversary’ (Norma Editorial)

‘Bunnie’ (Norma Editorial)

‘Mil Otoños’ (Norma Editorial)

‘Mil Otoños’ es una novela danmei de fantasía histórica ambientada en un mundo de sectas de artes marciales, magia y luchas por el poder. Presenta a Shen Qiao, maestro taoísta de la Montaña Xuandu, que tras un combate queda herido, pierde su posición y despierta sin vista ni recuerdos en un territorio lleno de intrigas.

11 de diciembre

‘Daredevil: Día gélido en el infierno’ (Panini Cómics)

‘Los Nuevos Vengadores’ nº 1 (Panini Cómics)

‘Grandes Batallas: Godzilla vs. King Ghidorah’ (Moztros)

‘Trinity: Hija de Wonder Woman’ (Panini Cómics)

‘Superman de Phillip Kennedy Johnson’ nº 1 (Panini Cómics)

‘52 – La colección completa 1’ (Panini Cómics)

Aquí se reúne la primera mitad de la serie semanal de DC que narró el llamado “año perdido” tras ‘Crisis Infinita’. Superman, Batman y Wonder Woman están fuera de escena y el foco pasa a otros personajes del Universo DC, mientras el mundo intenta adaptarse a su ausencia. El tomo editado por Panini incluye los números 1 a 26 originales, firmados por Geoff Johns, Grant Morrison, Greg Rucka y Mark Waid, e incorpora material adicional al final de cada capítulo, de modo que funciona como una puerta de entrada cómoda a una etapa muy representativa del catálogo de DC

18 de diciembre

‘DC Black Label. Pacificador presenta: Vigilante y Águili’ (Panini Cómics)

‘DC Black Label. Jenny Sparks’ (Panini Cómics)

‘Kill Logger’ (Moztros)

‘Marvel Omnibus. Miracleman’ (Panini Cómics)

‘Marvel Essentials. Monsters Unleashed!’ (Panini Cómics)

‘Marvel Premiere. Instantánea Marvels’ (Panini Cómics)

‘La saga de McDonald’ (Panini Cómics)

‘La Bruja Escarlata: El ascenso de Amaranth’ (Panini Cómics)

‘El ascenso de Amaranth’ reúne los números 6 a 10 de la serie ‘Scarlet Witch’ en un volumen donde Wanda vuelve a tener a Agatha Harkness como figura clave, pero esta vez en un papel incómodo. A petición de la antigua mentora, la Bruja Escarlata acepta instruir a Amaranth, una joven hechicera tan poderosa como enigmática, cuya presencia despierta dudas sobre su origen y sobre el motivo real por el que Agatha ha decidido apartarse.

Despedida de año

Diciembre se despide con un panorama editorial lleno de matices. Planeta abre el mes con manga de estreno como ‘Kagurabachi’ o ‘Evangelion Anima’; Norma reúne en un mismo bloque cómic europeo, manga y novela asiática, y Panini mantiene su línea de cómic USA, superhéroes y colecciones de fondo. Es un buen final para 2025 y una invitación a recibir 2026 con la pila de lectura lista y preparada para continuar donde lo dejamos.