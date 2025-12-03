"Fressia el día de la dana": polémica por un cuento infantil sobre la tragedia del 29-0 hecho con IA

Funciones pedagógicas difusas, ilustraciones mediante IA y una de las mayores tragedias vividas en la Comunitat como tema. La cuenta 'Rosi Books', especializada en reseñas literarias, ha viralizado un reel hablando sobre una obra como mínimo polémica por la instrumentalización de la dana para lucrarse, aunque no ha sido la única cuenta especializada ni usuario que se ha pronunciado en contra de lo que muchos califican una "falta de respeto" a las víctimas. "Me habéis pedido muchísimo que haga este video. Y al principio estaba reticente, porque es un tema muy doloroso, que se merece mucho respeto y que me preocupaba no saber llevar bien. Pero dado el rumbo que continúa tomando esto, me he decidido a comentarlo", ha comentado Rosi en su reel. Se El libro en cuestión es "Fressia, el día de la DANA", lanzado en mayo de 2025 por Babidi-bú y firmado por Lydia Arribas.

La autora, Lydia Arribas, ha sido señalada, entre otras cosas, por el uso de ilustraciones creadas con inteligencia artificial: es diseñadora y escritora con experiencia en dibujo a mano y digital, además de gestionar una empresa de diseño. En sus redes sociales, Arribas ha destacado en un comunicado (íntegro al final de este artículo) que Fressia existía antes de la dana, y que usó la IA solo para dar un estilo más "Pixar" a la versión final del cuento (el crédito de la portada es Lydia Arribas e Inteligencia Artificial).

Pero la crítica no iba solo en defensa del mundo de la ilustración: la monetización de un tema tan sensible sin una base de relato sólida o pedagógica ha sido el principal motivo de enfado en redes sociales. Una de las citas más polémicas se puede ver en una imagen promocional de la misma autora en Instagram, que reza: "Acompaña a Fressia en un día muy especial, donde aprenderá que incluso las tormentas pueden traer algo bueno. Un libro para disfrutar en familia, leer antes de dormir o regalar con cariño".

IA sobre la dana

Las mayores críticas a Arribas se centran en el uso de la la Inteligencia Artificial en sus ilustraciones y generar, con ellas, escenas calificadas por muchos como "siniestras" por su "falta de empatía", por lo sonriente de la niña y el tratamiento que se hace de la tragedia. La protagonista "es una niña a la que le da igual que mueran 200 personas a su alrededor porque ella sonríe de forma constante", señala Rosi en su reel para 'Rosi Books'. No está sola, Fresia está acompañada por su amiga "claramente latina" llamada Inca, cuyo nombre también ha traído más de una crítica en redes. Tal y como destaca la crítica: "Yo he tenido la decencia de buscar que el nombre de Inca significa soberano o rey" pero duda de que la autora lo haya elegido más que por escoger un nombre tópico a un personaje racializado. No obstante, este es solo un detalle al lado del tema en sí mismo del relato y lo perturbador que ha resultado el tratamiento de la riada.

¿Sacar dinero con la tragedia?

En una de las ilustraciones más polémicas aparece Fressia (sonriendo, como hace durante todo el relato) junto a un texto en el que se narra cómo la protagonista va a coger un globo para buscar a todos los desaparecidos por la dana. "La falta de sentimiento que tiene la imagen y lo perturbador que lo hace, que parece que está [Fresia] disfrutando constantemente...", destacan. Y es que, si algo se le da mal a la IA, precisamente, es contextualizar e impregnar de cualquier tipo de sentimiento o emoción las imágenes. Desde Rosi Books opina que el libro "no tiene que ser un ejemplo real duro, pero puedes poner que ayudaste a tu vecina a limpiar la casa llena de barro, que rescatáis a un perrito atrapado... y eso enseña un valor real de solidaridad", comenta. Sin embargo, las críticas se apoyan precisamente en que el cuento "no enseña nada acerca de la solidaridad", sino que escoge el tema de la dana para sacar rédito de la tragedia del 29 de octubre en Valencia donde murieron 230 personas.

"Evidentemente, hacer un libro ilustrado con IA, ponerlo todo rosita y meter elementos fantásticos te va a aportar guita, pero no me lo intentes vender como algo solidario porque no lo es, porque si fuera solidario esos beneficios irían para las víctimas", sentencia la crítica publicada por 'Rosi Books'. La autora, por su parte, en un comunicado que aportamos a continuación, destaca que el uso de la IA ha sido mediante "postproducción" y que el personaje en sí ya lo había dibujado antes a lápiz.

El comunicado íntegro de la autora

Lydia Arribas ha publicado un comunicado en sus redes sociales a raíz de la polémica generada por el libro y ha asegurado estar sufriendo un "linchamiento" por el que ya ha tomado "acciones legales".

Buenas tardes.

Debido al linchamiento que estoy sufriendo en redes desde el viernes a las 11 de la noche hasta el día de hoy, necesito dejar este post fijado para aclarar las cosas.

En primer lugar, no se puede permitir este ataque hacia mi persona y mi trabajo, además basado en información incompleta o directamente falsa. Es un avasallamiento fuera de lo normal que ni siquiera logro comprender.

No se puede causar este daño gratuito, con tantas faltas de respeto y otros comportamientos injustificables. Debo decir que todo esto ya está en manos de abogados, y quien tenga que responder ante la justicia, responderá.

Quiero pensar que, desgraciadamente, vivimos en un mundo lleno de frustración, odio y violencia hacia casi cualquier cosa.

Mucha gente está amargada, y eso se refleja en la falta de modales, de empatía y de respeto hacia los demás.

Aclaradas estas cuestiones, paso a explicar algunas de las acusaciones que se me están haciendo.

Se me está atacando diciendo que escribí el cuento con IA. Para empezar, mi personaje Fressia existía mucho antes de lo ocurrido con la DANA. Lo dibujé a lápiz, creando el personaje que quería. Después lo pasé a Illustrator y Photoshop. (Llevo 28 años trabajando como diseñadora, soy responsable de una empresa de diseño y, además, dibujo, pinto y bailo desde siempre. También escribo historias infantiles basadas en mis vivencias.)

Prosigo: como no quería que las ilustraciones quedaran en estilo boceto a lápiz y buscaba un estilo Disney/Pixar 3D, generé la versión final con IA a partir de mi boceto inicial. Si queréis, algún día puedo enseñaros cómo se hace. Mi intención era obtener un estilo concreto, nada más.

Si compráis el cuento, veréis nada más abrir la portada que aparece claramente “Lydia Arribas e inteligencia artificial”, indicando que se ha utilizado IA para dar forma al personaje. No entiendo dónde está el problema, cuando hoy en día casi todo el mundo utiliza herramientas de IA y nada tiene que ver con lo que se me está acusando.

Aclaro también que escribí una saga de seis volúmenes.

Otra cosa importante: el cuento no tiene nada que ver con nada negativo ni con una falta de respeto hacia las víctimas de la DANA. Si lo hubierais leído, habríais visto que es todo lo contrario. Está basado en cómo un niño enfrenta cualquier suceso, problema o catástrofe desde su mente, fomentando la positividad, el trabajo en equipo, la amistad, la empatía, la solidaridad, el amor hacia los demás y hacia nuestros mayores. Habla de afrontar los desafíos con valentía y con la fantasía propia de los niños, siendo altruistas, uniendo fuerzas, apoyándonos entre vecinos y siendo generosos.

Todo está contado desde el prisma de la imaginación infantil, ese mundo de purpurina de colores, y está muy lejos de todas las difamaciones que se me están haciendo.

Este cuento es un homenaje a todos nosotros. Soy valenciana, ¡a mucha honra! Y en su segunda página está dedicado a los afectados y fallecidos por la DANA. El objetivo del libro es transmitir valores que, por desgracia, escasean hoy en día. Vivimos en un mundo cada vez más lleno de odio; Fressia intenta llegar a las familias para aportar un rayito de luz y homenajear a todos los jóvenes de nuestro país que demostraron ser auténticos guerreros durante la DANA en mi tierra. Jóvenes a los que muchos llamaban “ninis”, pero que fueron los primeros en estar ahí cuando más se necesitaba.

Ellos son Fressia. Ella los representa.

Un beso para todos: tanto para quienes me están atacando sin saber, como para quienes estuvimos ayudando cuando nadie más lo hacía. Ojalá podáis reflexionar sobre lo que habéis hecho en estos tres días.

Un beso fuerte y hasta pronto.