El Premio Maisonnave distingue al MARQ por su compromiso con la arqueología y su divulgación

Del Discóbolo de Mirón o los Guerreros de Xi'an expuestos en sus salas a la última alpargata de 2.300 años de antigüedad descubierta en uno de sus yacimientos. En este último cuarto de siglo, el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), dependiente de la Diputación Provincial, se ha convertido en uno de los grandes referentes nacionales e internacionales en la custodia, investigación y difusión del patrimonio arqueológico que le han hecho merecedor, por unanimidad, del XXIV Premio Maisonnave, entregado este miércoles por la Universidad de Alicante.

"Al ser humano le fascina su pasado y no hay nada más seductor que las zonas opacas de la historia, aquella en la que subyace la promesa de un hallazgo", ha recordado la vicerrectora de Cultura, Catalina Iliescu, al inicio del acto para homenajear al MARQ que, como ha subrayado la rectora, Amparo Navarro, es el primer museo que recibe esta distinción de la Universidad de Alicante -que lleva el apellido del primer alcalde elegido democráticamente en la ciudad- en sus 24 años de historia.

La encargada de pronunciar la laudatio del premiado, Carolina Doménech, directora del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la UA, ha destacado que el MARQ "representa como pocos el compromiso con la arqueología, el conocimiento, la investigación y la divulgación patrimonial" en su apuesta por un discurso expositivo "dinámico, inmersivo e inclusivo" desde sus inicios, con el fin de conocer mejor el legado de quienes nos precedieron y a través de "un relato narrativo riguroso a la vez que cercano y accesible".

Doménech ha repasado en esa conexión con el público sus "magníficas exposiciones temporales" con piezas llegadas de diferentes lugares de todo el mundo, cuyo impacto supera la propia ciudad haciendo de Alicante un lugar destacado en el mapa cultural internacional, así como algunos de sus reconocimientos, como ser elegido Museo Europeo del Año en 2004 o, más recientemente, el DASA Award en 2024 por sus programas de didáctica y accesibilidad.

También ha elogiado su vinculación con el territorio a través de sus yacimientos y de la colaboración con los municipios de la provincia, "que impulsa la memoria e identidad de nuestras comunidades" o la relación prolongada en el tiempo con las áreas de Prehistoria y Arqueología de la propia UA y en su implicación con la docencia e investigación, "que han hecho posible que juntos hayamos ido construyendo un corpus de conocimiento sólido".

Motor dinamizador cultural de Alicante

Doménech, por último, ha considerado al museo como "un extraordinario motor dinamizador de la cultura, el turismo y la economía alicantina y, sobre todo, un puente que une a generaciones pasadas y presentes", aspecto este destacado también por la concejal de Cultura, Nayma Beldjilali.

El MARQ inaugura la Navidad con el encendido de luces / INFORMACIÓN

En nombre del MARQ, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha agradecido el galardón, "el mayor premio de la Universidad de Alicante y uno de los más relevantes a los que podría aspirar el MARQ", aunque "el mayor premio es el respaldo del público, que hacen del MARQ un lugar de visita obligada, especialmente en el mundo educativo de los más pequeños".

Toni Pérez, que ha ha señalado que "nuestra provincia entierra aún muchos tesoros por descubrir", por lo que "todavía queda mucho por hacer y este premio es un acicate para que sigamos haciéndolo juntos".

Pasión y excelencia profesional en el equipo del MARQ

"El mejor legado que podemos dejar es hacer las cosas mejor y extraer algo que nos haga ser reconocibles como tierra en doscientos años", ha indicado el responsable provincial, tras apuntar que miles de alicantinos" pisaron esta tierra sin saber lo que escondía y aquellos que ponen el mimo en preservarla y mostrarla tienen todo mi aprecio", en referencia a la "familia" del MARQ, a la que ha agradecido su "excelencia profesional y la pasión que ponen en cada proyecto".

El director del MARQ, Manuel Olcina, ha reivindicado en el vídeo mostrado sobre el museo que sus 9.000 metros cuadrados, dos grandes plantas de cinco y tres salas, han permitido "acercar el museo a todo el mundo, sin excluir a nadie, y que la gente lo vea como su casa, una especie de reserva de la verdad y del rigor que sirva como alimento intelectual".