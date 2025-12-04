Cancelado el próximo concierto de Gustavo Dudamel en Alicante

El Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) ha tenido que cancelar el concierto que el director Gustavo Dudamel tenía previsto ofrecer la próxima semana al frente de la Joven Orquesta Nacional de Venezuela debido a las restricciones de movilidad aérea internacional en Venezuela, derivadas del conflicto que Estados Unidos mantiene con el país latinoamericano, que impiden la realización de la gira.

El concierto, que iba a ser el debut con la joven orquesta en el ADDA y uno de los más esperados de la temporada sinfónica, estaba programado para el día 13 de diciembre a las 20 horas y ha debido ser pospuesto hasta nueva fecha, aún por determinar.

La suspensión de la cita ha sido comunicada ya a los abonados y publicada en la web del auditorio, en la que se indica que todo aquel que haya adquirido entrada, recibirá un correo electrónico con más información.

Información sobre las entradas

No obstante, el ADDA puede atender cualquier duda en la siguiente dirección de correo electrónico: taquilla.adda@diputacionalicante.es o llamando al 965919100.

Otras ciudades afectadas

Alicante no es la única ciudad afectada por estos sucesos, ya que la gira completa de Dudamel con la Sinfónica Nacional Juvenil de Venezuela incluía también conciertos en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, L'Auditori de Barcelona, el Auditorio de Zaragoza y el Palau de la Música de Valencia, interpretando la Sinfonía no. 7 Leningrado de Dmitri Shostakovich.