Destituyen a Pilar Tébar, la gestora que tuvo que pilotar Cultura con un conseller ausente

El cese de la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar, es, en cierta manera, el de una consellera “en funciones” que durante meses asumió las riendas del departamento ante la ausencia de su titular. Cuando en julio de 2024 Vicente Barrera abandonó su puesto como vicepresidente de la Generalitat y conseller de Cultura por orden de la dirección nacional de Vox, Mazón eligió al entonces responsable de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira, para que sumara también la cartera del exmatador.

Con Barrera se marchó igualmente Paula Añó, valenciana afincada en Barcelona que parecía haber sido fichada por Vox más por su perfil combativo contra el independentismo catalán que por su experiencia en gestión cultural. Por ello, muchos recibieron con cierto optimismo que Rovira nombrara como su “mano derecha” en el área cultural a Tébar, hasta ese momento directora general de Patrimonio, profesional de la gestión cultural y de la crítica de arte y, sobre todo, con un talante más conciliador que el de su antecesora.

Pero más allá del talante y la experiencia, lo que quizá nadie sospechaba —ni siquiera la propia Tébar, pese a su relación personal e incluso vecinal con Rovira— es que la nueva secretaria autonómica acabaría asumiendo la máxima representación de la Generalitat ante los profesionales y el público de la cultura en la Comunitat Valenciana. Y que, además, sería ella quien debería diseñar y activar la agenda cultural autonómica, dado que, según apuntan desde el propio departamento, Rovira no solo no ha ofrecido un perfil público como responsable de Cultura, sino que también ha sido una figura casi siempre ausente en las reuniones internas de la conselleria.

Además de convertirse en la cara visible de la conselleria en la mayoría de inauguraciones y actos culturales impulsados por la Generalitat, en este año y medio como secretaria/consellera de Cultura, Tébar ha debido encarar desde los despachos las tensiones con las instituciones y los colectivos profesionales, que han visto recortar, disminuir o retrasarse las inversiones en artes escénicas, visuales, música o cine durante un mandato fatalmente marcado —también en lo cultural— por la dana y sus consecuencias.

Tébar deja el cargo sin haber podido encauzar este desencuentro, y el nuevo portavoz del Consell, Miguel Barrachina, no ha aclarado hoy quién la sustituirá. Falta saber también si será el único cese en el departamento que desde esta semana dirige María del Carmen Martí Ferre en sustitución de José Antonio Rovira.