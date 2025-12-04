Un documental que recorre todos los ángulos del arte de Eduardo Lastres se presenta en Alicante

"No existe obra que no tenga vinculación con el pasado", apunta Eduardo Lastres en el avance del documental Habito en lugares distintos, dirigido por Paco Valverde, que toma el título de la última exposición que instaló en la Lonja de Alicante y que hace referencia a las múltiples facetas que ha desarrollado a lo largo de seis décadas como artista. El documental, que se presenta este viernes en el salón de actos del MACA a las 18.30 horas, cuenta con música de Luis Ivars y la colaboración de una docena de creadores y críticos, que aportan su mirada a la obra del alicantino.

La producción se inicia en la Cueva del Lagrimal en la Sierra de Salinas, "un lugar arqueológico impresionante -apunta Lastres- donde coincidí mucho con José María Soler cuando yo tenía 15 años, uno de mis grandes referentes", indica Lastres en alusión a ese pasado de la frase inicial. Sin embargo, este cortometraje también pretende ser un "legado para el futuro", un documento para preservar la memoria de los artistas alicantinos, que prevé seguir con otros creadores bajo el amparo de la Fundación La Mácula del Tiempo, creada por Lastres junto a Guillermina Perales y Elena Aguilera.

"Debe haber una memoria de los artistas de la provincia porque somos los grandes desconocidos y muchos han fallecido ya, desaparecen y no hay nada: Segundo García, Manuel Manzanaro, Bañuls, Adrián Carrillo padre... Y si ninguna institución lo hace, solo nos queda la iniciativa personal", comenta Eduardo Lastres, que en Habito en lugares distintos, de unos quince minutos de duración, invita a figuras como el ilustrador Pablo Auladell, las poetas Ágora Reix y Esther Abellán, el fotógrafo Pepe Calvo, la artista Perceval Graells o la crítica y comisaria María José Gadea, entre otros, que hablan de sus dibujos, fotografías, haikus, pinturas o esculturas.

"El documental abarca muchas facetas de su trabajo y se detiene en todas las disciplinas que toca, aunque su faceta más conocida sea la de escultor", explica el realizador Paco Valverde, que cree que el resultado es "Eduardo en estado puro" y "aporta bastante para saber un poco más quién es a través de todos esos testimonios, que dan una visión global".

Valverde indica que, pese a tratarse de una producción independiente y con pocos recursos, el protagonista y su obra "quedan bastante bien reflejados" con grabaciones realizadas a lo largo de este último año y medio en localizaciones de Villena, Tibi o Alicante, entre ellas en el Postiguet, el MACA, la librería Pynchon (hoy 80 Mundos), los estudios de Lastres y otros artistas o la fábrica de planchas de acero con la que Lastres trabaja en sus esculturas.

También se han utilizado drones para tomar imágenes desde el aire de la monumental escultura La puerta del aire, que este año celebró su 25 aniversario en la plaza Agatángelo Soler de Alicante.