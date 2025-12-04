Josep Vicent evoca con Ravel «Las mil y una noches»

Programa Alicante, ADDA, 5 de diciembre 2025, a las 20:00 ADDA·Simfònica Alicante Leticia Moreno, violón Josep Vicent, director titular

Maurice Ravel

(Ciboure,1875-París, 1937)

Rapsodia española para orquesta

El músico vasco-francés figura entre los preferidos por el director Josep Vicent que a lo largo de estos años nos ha incluido en los programas de ADDA Simfònica varias de sus obras. Los recientes siete conciertos por ciudades de Japón se han iniciado con la Pavana para una infanta difunta y cerrado con el popular Bolero, como hará hoy. La Rapsodia española fue dedicada por Ravel a Charles Bénot, su profesor de piano en el Conservatorio de París. Es una pieza orquestal compuesta en 1907 y estrenada el 5 de marzo de 1908 en el Teatro de Châtelet de París bajo la dirección de Edouard Colonne. En esta obra Ravel vuelve a los temas que ama, la danza y España. De sus cuatro movimiento escucharemos hoy el último, Fiesta, el más extenso de todos. El musicólogo francés Michel Parouty, lo describe así: «Vibrante, violenta y ardiente, esta espectacular fiesta inunda de luz y en la que se percibe que lo esencial no ha sido escrito; es un verdadero encanto sonoro y una cima magistral en el que se alían el virtuosismo de la escritura con un sentido innato de los contrastes rítmicos y dinámicos. Eso sin olvidar ese don excepcional del color instrumental que da toda su modernidad a Ravel». La obra comienza con el flautín, al que siguen las arpas y los trémolos de los segundos violines para explotar de repente en una danza llena de fuego y en la que se distinguen cuatro motivos. La misma danza, endiablada y embrujadora, con un ritmo sostenido de las castañuelas, que conduce al torbellino de la apoteosis final.

Scherezade, obertura mágica

En 1897 Ravel fue admitido en la clase de composición que dirigía Gabriel Fauré en el Conservatorio de París. Unos meses más tarde el vasco-francés elaboró el boceto de una ópera oriental «dominada por la influencia de la música rusa», según contó el propio Ravel. El 27 de mayo de 1899 la Sociedad de la Música de París, bajo la dirección del compositor, estrenó esta Obertura, salvada del proyecto inicial, y en la que Ravel se revela ya como un maravilloso colorista, que juega con un enorme refinamiento con las sonoridades resplandecientes de los instrumentos de metal y de madera. Es una obra, en opinión de Parouty, que nos recuerda a Rimsky-Korsakov y a Chabrier, pero sin el brillo del ruso. Parouty afirma que es una obra «que se escucha sin aburrimiento, reflejo sonoro de los pintores orientalistas, que revela ya el gusto de Ravel por lo maravilloso».

Bolero, para orquesta

En 1927 la bailarina Ida Rubinstein, futura creadora de La Valse, le pidió a Ravel que orquestara para un futuro ballet algunas páginas del compositor español Isaac Albeniz. Como otro músico ya había emprendido esa tarea Ravel escogió un bolero, atraído por el ritmo repetitivo hasta llegar a la obsesión que tiene esta danza, así como por su sencillez melódica. Fue una apuesta que aceptó Ravel, una apuesta ganadora, aunque él dijo más tarde que las orquestas no se atreverían a incluirla en sus programas. Sin embargo, es la composición inmensamente popular que le ha dado gloria en todo el mundo. El compositor la describió así: «Voy a intentar repetirlo una buena cantidad de veces sin ningún desarrollo, graduando lo mejor posible la orquestación». Y añade, en una carta del 16 de julio de 1931 publicada en el Daily Telegraph: «Deseo enormemente que no haya confusiones con respecto a mi Bolero. Es una experiencia en una dirección muy especial y muy limitada que no debería suscitar la sospecha de que intenta otra cosa que lo que intenta. Advertí antes de su primera audición que había escrito una obra de dieciséis minutos que consistían únicamente en un tejido orquestal sin música, un largo y progresivo ‘crescendo’». Ida Rubinstein estrenó la obra en la Ópera Garnier de París el 22 de noviembre de 1928. Se cuenta que una espectadora gritó al escuchar el Bolero «¡Está loco!», lo cual, según Ravel probaba que ella «había comprendido». El 11 de enero de 1930, en los Conciertos Lamoureux, fue el propio Ravel quien cogió la batuta, poniéndose al frente de una obra en la que él no creía pero que ha desafiado al tiempo y que, con sus sesenta variaciones de un mismo tema, se ha consagrado como una de las páginas más célebres de la literatura orquestal del siglo XX.

Fazil Say

(Ankara,1970)

Mil y una noche el harén, concierto para violín y orquesta

El pianista y compositor turco es hijo del musicólogo y escritor Ahmet Say. Perfeccionó sus estudios musicales en Düsseldorf y en el Conservatorio de Berlín. En 1994 fue distinguido con el prestigio Premio europeo de jóvenes músicos. La obra que hoy escucharemos la ha descrito de la siguiente manera: «Mi Concierto para Violín consta de cuatro movimientos cuya inspiración está vagamente relacionada con Las Mil y Una Noches de Sherazade. El primer movimiento se desarrolla en el harén; se presentan diversas mujeres del harén, cada una con su propia personalidad. El segundo movimiento es un frenesí de baile; en efecto, una noche de fiesta con una abundancia de diferentes tipos de música de baile. El tercer movimiento describe la mañana siguiente y consiste principalmente en variaciones de una conocida canción turca. El cuarto movimiento comienza dramáticamente, pero a lo largo del movimiento se desarrolla cada vez más en una reminiscencia de todos los eventos anteriores y la obra culmina de forma onírica en un ambiente alegre con sensuales sonidos orientales. Como corresponde a un paisaje sonoro oriental, la orquesta incluye una serie de instrumentos de percusión turcos como el kudüm o el bendir, pero también glockenspiel, marimba, vibráfono, celesta y arpa. Sin embargo, es el violín solista el que narra la historia y también acompaña al oyente a lo largo de toda la obra. La parte de violín es sumamente virtuosa y unifica los cuatro movimientos en un conjunto intensamente atmosférico en el que el violín solista se eleva en una cadencia solista entre cada movimiento, a veces acompañado por uno de los instrumentos de percusión».