Seis propuestas de artes escénicas que puedes ver este fin de semana en la provincia de Alicante

Una comedia sobre lo que somos

"Tres Tristos Traumes" Lugar: Teatre Arniches, Alicante Fecha: Viernes, 20:30h Entradas: 15€

La compañía teatral alicantina Col·lectiu Intermitent presenta su última producción Tres Tristos Traumes, una comedia en valenciano de Pasqual Alapont dirigida por el alicantino Morgan Blasco.

Joan Nave, Alberto Baño y el propio Blasco dan vida a los personajes de esta comedia que indaga en cómo la educación en la infancia marca nuestro desarrollo. A través del humor, el texto de Alapont expone la vida de unos personajes vulnerables, a través de sus sesiones de terapia. Tres Tristos Traumes propone un viaje hacia lo que somos, sin miramientos; un espejo en el que las personas pueden mirarse.

Tras Diktat, Zero 16 y El intruso, esta es la cuarta producción de Col·lectiu Intermitent, compañía creada por el actor y director Morgan Blasco, quien define el proyecto como "la inquietud de hacer posible lo que se nos pasa por la cabeza respecto al arte escénico" y que, en esta ocasión, apuesta por uno de los autores más relevantes de la literatura valenciana contemporánea.

El crédito, en clave musical y con dirección de Rubén Yuste

"El crédito" Lugar: Teatro Principal de Alicante Fecha: Viernes, 20:30h Entradas: Desde 12 €

El crédito, la divertida y exitosa comedia del dramaturgo Jordi Galcerán (El método Grönholm, Burundanga), llega convertido en musical y bajo la dirección del alicantino Rubén Yuste, responsable también de la música.

Una comedia divertida, llena de risas, con giros imprevistos y ácidas reflexiones en un duelo de ingenio protagonizado por Juan Carlos Martín (Hello, Dolly! o Billy Elliot) y Naím Thomas (El rey de bodas el musical o Bailo Bailo).

Una experiencia teatral íntima en Alicante

"OFF MAN, Los últimos días de Philip Seymour Hoffman" Lugar: Alicante Film School Fecha: Viernes y sábado, 20:30 horas Entradas: en el 673 026 566

¿Cómo es posible que Philip Seymour Hoffman, considerado uno de los actores más brillantes de su generación, pudiera sentir un vacío tan profundo que lo asfixiaba?

Esta pregunta plantea OFF MAN, Los últimos días de Philip Seymour Hoffman, que indaga en la fragilidad humana detrás del éxito y llega en un formato tan singular como conmovedor. Protagonizada por el actor alicantino Yoska Lázaro y dirigida por Fernando García Valle, la obra está escrita por Iván Cerdán.

CantaJuego 20 años, un musical familiar

"CantaJuego 20 años" Lugar: Teatro Principal de Alicante Fecha: Domingo, 12.30 y 17h Entradas: Desde 16€

CantaJuego, el grupo infantil más visto en vivo en España, celebra su 20 aniversario con la gira de su nuevo espectáculo, donde el público podrá revivir momentos memorables con los amigos Coco, Pepe y Buby.

Nilu, teatro y circo que invitan a pensar

"Nilu" Lugar: Teatro Calderón, Alcoy Fecha: Domingo, 18h

Espectáculo con el público encima del escenario de Enric Romaguera. Nilu es un viaje de resiliencia, búsqueda y amistad que invita a reflexionar sobre nuestra relación con el agua y a tomar conciencia de la necesidad de preservarla.

El Mesías de Händel suena en Villena

"El Mesías" Lugar: Teatro Chapí Fecha: Viernes, 20h Entradas: Desde 14€

El Chapí de Villena conmemora su centenario con El Mesías de Händel, una obra inmortal que, como el propio teatro, ha sabido trascender el tiempo, a cargo de la Orquesta Sinfónica Esmar y el Orfeó Valencià, dirigido por Salvador Vázquez.