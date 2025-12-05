ADDA presenta una nueva temporada musical que explora la diversidad cultural alicantina

El Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) arranca una nueva temporada con una programación que refuerza la diversidad musical y el talento local. Propuestas que van desde la cercanía del recital de cámara hasta los sonidos ancestrales de la música antigua, la tradición guitarrística de nuestra provincia, la energía del talento joven y el impulso comunitario de nuestras bandas y orquestas.

Cada ciclo aporta una mirada distinta y complementaria, configurando un mosaico sonoro que invita al público a descubrir, aprender y disfrutar la música en toda su amplitud. Cada propuesta nace con el deseo de conmover, inspirar y acercar la música a todos, celebrando la creatividad y el espíritu musical que define a nuestra tierra.

Ciclo de Cámara

El Ciclo de Cámara regresa al ADDA con una programación plural que reúne a destacados solistas alicantinos y valencianos en ocho conciertos concebidos para disfrutar de la música en su estado más puro. La cercanía entre intérprete y público convierte cada recital en una experiencia irrepetible. Una invitación a escuchar de otro modo.

Almantiga. Música antigua y barroca

El ciclo “Almantiga” vuelve a abrir una ventana al patrimonio musical que nos ha acompañado durante siglos. Este ciclo pone en valor la música antigua, tradicional y barroca a través de instrumentos históricos y sonoridades que nos conectan con la riqueza cultural de nuestras raíces. Un viaje al pasado para redescubrir la belleza atemporal de la tradición.

La guitarra

El ciclo La Guitarra es una de las señas de identidad del auditorio. El ADDA reúne cada temporada a intérpretes de referencia y a nuevas promesas de un instrumento profundamente arraigado en la provincia. Un punto de encuentro para amantes de la guitarra y para quienes buscan conciertos de calidad en Alicante.

Pedagógico - familiar

El Ciclo Pedagógico-Familiar es una puerta abierta para que miles de niñas, niños, jóvenes y familias vivan la música desde dentro. Sus ocho conciertos, especialmente diseñados para despertar la curiosidad y el disfrute en familia, acercan el arte a nuevos públicos.

ADDA·JOVE

ADDA·JOVE reúne el talento emergente de los conservatorios Superior Óscar Esplá y Profesional Guitarrista José Tomás y de la Universidad de Alicante, además de acoger el Certamen Internacional de Interpretación Intercentros Melómano. Cerca de 30 conciertos donde jóvenes intérpretes encuentran un espacio profesional en el que crecer, compartir y proyectar su música. Un ciclo que impulsa el futuro.

Bandas y orquestas

La provincia de Alicante es un territorio de músicos. Este ciclo celebra cada temporada esa identidad musical única, reuniendo a las formaciones que llenan de música nuestras comarcas en alrededor de 30 conciertos.

Una tradición profundamente arraigada que sigue siendo motor cultural, escuela de vida y punto de unión para generaciones de músicos de la provincia.

Las entradas para todos los ciclos están ya disponibles en la web.