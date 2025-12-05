Francisco Rubio muestra su pintura "eterna" en Alicante

El artista ilicitano Francisco Rubio ha inaugurado este viernes su obra más reciente, reunida bajo el título de Alamar, en la sala de exposiciones de la Diputación de Alicante, que se podrá visitar en el Palacio Provincial hasta el próximo 11 de enero. El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha presentado esta propuesta artística que consta de un total de 25 obras, fruto "de la pasión por el arte" del pintor ilicitano, "que pone a nuestro alcance su innovadora producción".

El artista ha explicado que su trabajo "nace de la libertad, forzando ese espacio donde las reglas pierden arraigo y las ideas toman impulso, propiciando que el proceso de creación se convierta en objeto de arte". Rubio, que cuenta con una dilatada trayectoria artística, exhibe en esta exposición los resultados de la exploración de nuevas técnicas, entre las que se incluye la durabilidad de sus pinturas, que pueden resistir, incluso, el agua del mar.

"Intento que cada obra tenga una conexión y sobre todo que sea una invitación a sentir". Con ese propósito, el artista ha planteado esta selección de piezas en las que la belleza se trasmite en cada uno de los trazos. Unas pinceladas completas e incompletas, simétricas y asimétricas, amplias y definidas, todas ellas envueltas en una estética cuidada, elegante y cautivadora.

El artista, con el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro / Diputación de Alicante

Concierncia ecológica y expresión visual

Alamar presenta el vínculo ineludible que existe entre sus composiciones y el entorno marino. Una fusión entre la conciencia ecológica y la expresión visual a través de un complejo lenguaje cromático. En palabras del propio autor, “la utilización, entre otros materiales, de excedentes como medio principal transforma lo que podría ser un desecho industrial en una declaración artística potente que también aporta cualidades materiales únicas a la obra".