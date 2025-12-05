Francisco Rubio muestra su pintura "eterna" en Alicante
El artista ilicitano inaugura en la Diputación Provincial la exposición "Alamar", con 25 obras caracterizadas por la durabilidad de sus materiales
El artista ilicitano Francisco Rubio ha inaugurado este viernes su obra más reciente, reunida bajo el título de Alamar, en la sala de exposiciones de la Diputación de Alicante, que se podrá visitar en el Palacio Provincial hasta el próximo 11 de enero. El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha presentado esta propuesta artística que consta de un total de 25 obras, fruto "de la pasión por el arte" del pintor ilicitano, "que pone a nuestro alcance su innovadora producción".
El artista ha explicado que su trabajo "nace de la libertad, forzando ese espacio donde las reglas pierden arraigo y las ideas toman impulso, propiciando que el proceso de creación se convierta en objeto de arte". Rubio, que cuenta con una dilatada trayectoria artística, exhibe en esta exposición los resultados de la exploración de nuevas técnicas, entre las que se incluye la durabilidad de sus pinturas, que pueden resistir, incluso, el agua del mar.
"Intento que cada obra tenga una conexión y sobre todo que sea una invitación a sentir". Con ese propósito, el artista ha planteado esta selección de piezas en las que la belleza se trasmite en cada uno de los trazos. Unas pinceladas completas e incompletas, simétricas y asimétricas, amplias y definidas, todas ellas envueltas en una estética cuidada, elegante y cautivadora.
Concierncia ecológica y expresión visual
Alamar presenta el vínculo ineludible que existe entre sus composiciones y el entorno marino. Una fusión entre la conciencia ecológica y la expresión visual a través de un complejo lenguaje cromático. En palabras del propio autor, “la utilización, entre otros materiales, de excedentes como medio principal transforma lo que podría ser un desecho industrial en una declaración artística potente que también aporta cualidades materiales únicas a la obra".
Suscríbete para seguir leyendo
- Aprobado por el Gobierno: estos trabajadores pueden jubilarse antes sin coeficientes reductores
- La Guardia Civil descubre con drones un taller mecánico ilegal junto al parque natural de las lagunas de Torrevieja y La Mata
- Un camarero de La Marina a un cliente: 'En valenciano no, por favor
- Alarma en la urbanización Finca Terol de Tibi: se avecina una derrama de entre 40.000 y 80.000 euros por propietario
- La Seguridad Social alerta: miles de beneficiarios del IMV podrían tener que devolver dinero en 2026
- La nueva ley del alquiler trae buenas noticias para los inquilinos: tu casero ya no podrá cobrarte esto en 2026
- Investigan la muerte de una pareja irlandesa en Orihuela Costa
- Una estafa masiva en una clínica estética de Elche deja 358 afectados