Las grandes obras del Prado toman la calle en San Vicente

Medio centenar de obras de grandes maestros de la pintura procedentes del Museo del Prado han sido instaladas al aire libre en San Vicente del Raspeig gracias a la exposición itinerante El Prado en las calles, inaugurada hoy en la localidad. La muestra, que ya ha visitado ciudades como Alicante, Elche, Benidorm o Altea, se compone de cincuenta reproducciones fotográficas de gran tamaño que recrean reconocidas obras pictóricas de grandes maestros de la talla de Goya, Velázquez, Rubens, Durero, Rembrandt, El Bosco, Caravaggio o Sorolla.

La propuesta cultural, impulsada por el Museo del Prado y la Fundación Iberdrola y respaldada por la Generalitat Valenciana, se podrá visitar hasta el próximo 7 de enero en la plaza de la Comunidad Valenciana de San Vicente. El Ayuntamiento iniciará a partir de mañana un ciclo de visitas guiadas que se llevarán a cabo los sábados y los domingos en diferentes horarios.

El Prado en las calles ha sido inaugurada este viernes por el alcalde de San Vicente del Raspeig, Pachi Pascual, acompañado de los concejales de Cultura, Óscar Lillo, y Turismo, Cristian Gil, la coordinadora general de Educación del Museo del Prado, Ana Moreno Rebordinos, el director de la Fundación Iberdrola España, Ramón Castresana Sánchez, y el delegado Institucional de la compañía en la Comunidad Valenciana, Ibán Molina.

Momento de la Inauguracion de la exposición en San Vicente del Raspeig / INFORMACIÓN

Pascual ha invitado a toda la ciudadanía de San Vicente y de otras poblaciones a visitar en estos días "esta singular galería de arte instalada en el corazón de la ciudad". El primer edil ha manifestado que "nos sentimos profundamente honrados y agradecidos por esta nueva edición de la exposición que estará acompañada por un gran despliegue de actividades y ornamentación con motivo de la Navidad y, con este mismo hilo argumental, la imagen escogida para el cartel de presentación es La Adoración de los Magos, de Rubens, con la que rendimos homenaje a una de las celebraciones con mayor tradición y ponemos el broche de oro para despedir el año y dar la bienvenida a 2026”.

Por parte del Museo del Prado, Ana Moreno ha sido la encargada de realizar la visita guiada que se ha llevado a cabo tras descubrir el primer panel. La exposición está formada por 50 paneles informativos bilingües que sostienen las réplicas de obras completas o detalles de las mismas acompañados de unos códigos QR que aportan más información sobre las diversas colecciones pertenecientes a las escuelas más importantes del arte occidental, como la flamenca, la italiana, la francesa, alemana y holandesa, además de la española.

Vista de la muestra instalada hasta el 7 de enero / INFORMACIÓN

Moreno ha agradecido a los socios colaboradores "su contribución con esta exposición itinerante, un ejemplo de alianzas entre instituciones en pro de la cultura, con la que el museo llega a todos los rincones y a todos los lugares posibles para motivaros a que lo visitéis y para que lo puedan ver también en su ciudad personas que, por circunstancias, no pueden ir al Prado”.

Durante su intervención, el director de la Fundación Iberdrola España ha deseado “todo el éxito a la exposición de reproducciones de obras de arte de gran calidad que se puede disfrutar desde hoy y durante un mes en San Vicente del Raspeig”. Ramón Castresana ha recordado que la exposición ha sido exhibida en más de 55 municipios en sus siete años de recorrido por diferentes emplazamientos de la Comunidad Valenciana, donde ha estado en los últimos 13 meses, Castilla La-Mancha, Castilla y León, Extremadura y Andalucía.