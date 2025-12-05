Josep Vicent, al frente de la London Simphony Orchestra en el nuevo disco de Gregorio Nieto

El violonchelista Gregorio Nieto ha grabado Chant du Ménestrel, opus 71, de Alexander Glazunov, con el director alicantino Josep Vicent al frente de la prestigiosa London Simphony Orchestra. La obra es un adelanto de su segundo disco, Opus 33, romantic cello, editado por ARIA classics, que verá la luz a principios de 2026.

El artista venezolano, que cuenta con diversas distinciones internacionales y ha trabajado con reconocidos directores y músicos como Gustavo Dudamel, Simon Rattle, Claudio Abbado, Giuseppe Sinopoli, Eugene Kohn o Arturo Márquez, y fue alumno de Natalia Gutman en el Conservatorio Chaikovski de Moscú, pone en valor esta pieza de referencia para el violonchelo grabada en directo en la Iglesia de San Agustín de Kilburn (Londres) con el director titular de ADDA Simfònica.

El violonchelista Gregorio Nieto, el productor Fernando Arias y el director Josep Vicent / INFORMACIÓN

El artista venezolano destaca que "cuando surgió la posibilidad de grabar este álbum junto a Josep Vicent y la London Symphony Orchestra, esta obra fue de las primeras que vino a mi mente. Interpretarla en este trabajo discográfico es la manera de honrar ese recuerdo, mi formación musical en la escuela rusa y la voz que hoy he encontrado en el violonchelo".

Josep Vicent: "Hemos construido un sonido tierno"

Josep Vicent asegura que "este trabajo lo hemos hecho buscando un sonido conjunto con Gregorio Nieto, el productor Fernando Arias, la London Symphony Orchestra y yo". El director de Altea, que ha estado al frente de algunos de los conjuntos sinfónicos más prestigiosos del mundo, señala sobre el proyecto: "Hemos construido un sonido tierno, cálido, que comunica emociones, a pesar de que el disco viaja por territorios muy diversos y que es un tour de force para el solista", tras remarcar que "el trabajo colectivo para construir ese sonido es para mí la personalidad esencial del disco".

El director alicantino indica que "el violonchelo suena increíble, Gregorio es un solista de enorme capacidad emotiva y hemos hecho un gran tándem con la orquesta, ha sido un placer trabajar con ella". Además, "lo grabamos en un espacio emblemático, con una acústica amplísima que ha permitido al productor trabajar con ese gran instrumento sonoro" y confiesa estar "muy orgulloso del disco".

Los protagonistas de la grabación

Gregorio Nieto

Tiene una licenciatura por la Royal School of Music of London y una mención honorífica en el Concurso de Violonchelo Carlos Prieto. Ha recorrido múltiples países de América Latina, Europa y Estados Unidos desde muy temprana edad, con cada una de las orquestas de las que ha formado parte, como la Sinfónica Nacional Infantil y Juvenil de Venezuela, la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar y la Orquesta Sinfónica de Venezuela, de la que fue primer violonchelo solista a los 22 años.

El artista también ha desarrollado una activa agenda musical en México, participó en importantes festivales como el Festival Santa Lucía, el Festival Revueltas, el Festival de Febrero, entre otros; fue el primer violonchelo de la Orquesta Filarmónica del Desierto (OFDC) durante tres años, ha sido solista invitado por múltiples orquestas mexicanas y se ha presentado en recitales junto al reconocido pianista mexicano Jorge Viladoms.

Gregorio Nieto / Ricardo Picón

Nacido en Barquisimeto, conocida como la ciudad musical de Venezuela, inició su formación musical a los 5 años, con el propósito de desarrollar la disciplina, sensibilidad y creatividad y a los 9 años comenzó a tocar el violonchelo. Posteriormente, ingresó en el Conservatorio Chaikovski de Moscú, siendo uno de los cinco alumnos de la exclusiva cátedra de la reconocida violonchelista rusa Natalia Gutman y siguió su formación con clases magistrales de reconocidos intérpretes internacionales.

Josep Vicent

Josep Vicent (Altea) tiene una dilatada e intensa trayectoria artística en la que ha dirigido reconocidas formaciones como la Orchestre de Chambre de Paris, Royal Philharmonic, Orquesta del Teatro Mariinsky, Royal Liverpool Philharmonic, Orquesta de Kiev, Orquesta Nacional de España; sinfónicas de Barcelona, Milán, Valencia, Palau de les Arts, Radio Televisión Española, New World Symphony Miami, así como las nacionales de Bélgica, Chile, Uruguay y Brasil, entre otras. En la actualidad y desde 2015 es director artístico y musical del Auditorio de la Diputación de Alicante y director titular de la formación ADDA Simfònica y, desde enero de 2024, es también director musical de la Filarmónica de Argovia en Suiza.

Ha dirigido producciones operísticas en el Teatro Real de Madrid, Théâtre Royal de La Monnaie de Bruselas, el Teatro del Liceu de Barcelona, la Opera de Leipzig, Rouen, el Festival de Peralada o el Teatro de la Maestranza de Sevilla. Fue director principal de la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares y de Jeunesses Musicales World Orchestra (The World Orchestra) desde 2005 a 2015, con las que realizó quince giras en cuatro continentes.

Portada del disco de Gregorio Nieto / INFORMACIÓN

Su amplia discografía se encuentra publicada en sellos como ARIA classics, Warner Classics, Deutsche Grammophone, Verso, Ensayo, Columna Música... Asimismo, desarrolla una amplia labor en la música contemporánea y colabora con destacados solistas nacionales e internacionales.

London Symphony Orchestra

La London Simphony Orchestra, fundada en 1904 e integrada por relevantes intérpretes, fue la primera orquesta británica propiedad de sus músicos, y su espíritu "ferozmente independiente" se mantiene intacto. Fue una de las primeras orquestas en grabar discos de gramófono y bandas sonoras, hoy en día cuenta con más de 3.000 grabaciones, más que ninguna otra orquesta del mundo, y también es la primera formación que tuvo su propia serie de televisión en horario estelar.

Grabación de "Chant du Ménestrel" en la iglesia londinense / INFORMACIÓN

Su larga historia comienza hace más de un siglo cuando 50 miembros de la Orquesta del Queen's Hall se rebelaron contra el edicto de Sir Henry Wood que prohibía el envío de suplentes a los ensayos y conciertos, y formaron su propia orquesta. Desde entonces, ha protagonizado muchos de los avances más importantes de la vida orquestal británica, incluyendo estrenos de obras que hoy gozan de gran popularidad y colaboraciones con algunos de los directores más destacados como Sir Antonio Pappano, Sir Simon Rattle, Gianandrea Noseda, François-Xavier Roth, Michael Tilson Thomas, Bárbara Hannigan, André J Thomas y Nicolò Umberto Foron.