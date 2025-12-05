Manzanares, gran protagonista en los premios taurinos del Ayuntamiento de Alicante

Con un respetuoso minuto de silencio por la última víctima de la violencia de género ocurrida en Alicante se inició el pasado jueves la gala anual que premia a los triunfadores del ciclo taurino de Hogueras. Este año, la figura de Manzanares lo eclipsó todo. Siempre elegante y amable con todo el mundo, Manzanares llegó al ayuntamiento con mucho tiempo para atender a todas las peticiones de fotografías, que no fueron pocas. Lo hizo en compañía de su esposa y dos de sus hijos, una imagen familiar que el público agradeció, porque gestos así hacen que la figura del torero sea más cercana.

Entre los asistentes, el maestro Luis Francisco Esplá, el director general de Emergencias e Interior, Vicente Huet, la ya exsecretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar y un gran número de autoridades militares, policiales y sociales. No faltó tampoco la Bellea del Foc, Adriana Vico, quien entregó el premio a Manuel Escribano. Junto a Vico asistió el presidente de la Federación de Hogueras, David Olivares.

En esta ocasión no pudo estar presente el alcalde de Alicante, Luis Barcala, por un compromiso europeo; en su nombre presidieron el acto el vicealcalde Manuel Villar Sola y la concejala de Asuntos Taurinos, Mari Carmen de España, quien pronunció un sentido y emotivo discurso para cerrar la gala teniendo palabras de agradecimiento hacia Manzanares, como triunfador y gran embajador de la ciudad de Alicante, para los alumnos de la Escuela Taurina Municipal, también premiados y para el maestro Esplá, quien celebrará en 2026 el medio siglo de alternativa. Pero uno de los detalles más significativos lo tuvo la propia concejala cuando, saltándose el orden de la gala, pidió a Pilar Tébar que entregara con ella las dos menciones especiales que recibieron Iker Ruiz y Cristóbal Granero, todo un detalle muy sentido por parte de la edil.

Manzanares anima a los novilleros más jóvenes

Por parte de los premiados, Manzanares acaparó todo el interés, como viene siendo habitual. En su discurso, que fue muy emotivo y cercano, el diestro alicantino agradeció el galardón y destacó la buena gestión de la Empresa Eventos Mare Nostrum por todo lo conseguido.

También tuvo palabras de cariño para Mari Carmen de España y animó a los novilleros más jóvenes a seguir adelante para algún día llegar a torear con él. Manzanares también contó la dureza mental de torear en su tierra, pero aclaró que, con los años, esa presión se ha ido rebajando.

Vínculo con Alicante

Por su parte Manuel Escribano y Victorino Martín dejaron bien claro que ambos tienen ya un vínculo con Alicante, que va más allá de lo profesional. Javier Cuartero, premiado como novillero triunfador, también se mostró muy feliz por un galardón, dijo, "que me anima a seguir persiguiendo mi sueño". Fue una velada emotiva, entretenida y muy cercana, un colofón de oro para una gran temporada de toros en Alicante.