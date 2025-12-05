El pop transgresor de Reinaldo Ortega

Cocaína para Isabel la Católica Lugar: Vearte Galería (C/ Manuel Antón 10, Alicante) Fechas: Hasta el 30 de enero de 2026

"A través de la gráfica y el surrealismo del Pop Art recreo mi obra con el fin de caracterizar nuestro tiempo, obviando y descontextualizando con total indiferencia todo legado ideológico o cultural del pasado". Con esta declaración de intenciones se presenta Reinaldo Ortega, el artista de origen cubano afincado en Alicante, que muestra su nueva serie, Cocaína para Isabel la Católica, en la galería Vearte.

Como artista transgresor del pop-surrealismo contemporáneo, desarrolla una obra que subvierte los códigos del arte y la cultura popular. Se apropia de referentes icónicos para desarmarlos, descontextualizándolos y devolviéndolos al presente como reflejo incómodo de nuestra realidad. "No busco respuestas; genero fricciones", afirma.