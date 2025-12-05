The Waterboys regresan a lo grande

La banda de Mike Scott se estrena en El Muelle Live

La mítica banda escocesa The Waterboys, que actúa mañana en el puerto de Alicante a las 18.30 horas, es una leyenda viva de la música tras llevar más de 40 años sin apearse de los escenarios con su mezcla de folk, rock, pop y soul. Liderados siempre por el carismático Mike Scott, regresan a la ciudad un año después de su último concierto. Han pasado por distintas fases en su larga trayectoria, pero The Waterboys tienen éxitos tan sonados como The wole of the moon o Fisherman’s blues, con letras donde la literatura tenía especial importancia, incluso musicalizaron poemas de algunos escritores. Ahora recorren Europa con nueva gira y nuevo álbum, Life, death and Dennis Hooper con temas nuevos como Kansas, The Tourist o Aftermath, que componen un hermoso repertorio que sonará mañana en directo. El Muelle Live, Alicante

Lo mejor de la música urbana en la Sala The One

Interesante cita con el mejor hip-hop y sonido urbano que se hace ahora mismo en medio mundo. Mañana, a las 21 horas, llega Jaloner, rapero alicantino que se dio a conocer internacionalmente en la Batalla de Gallos Red Bull y el pasado año participó en la Liga Bazoka de Argentina, siendo muy elogiado como letrista. Ahora, en medio de su gira internacional, presenta el disco Pangea: La grieta, en un concierto que pretende ser una fiesta de celebración colectiva y para la que ya ha anunciado que estará acompañado de otros artistas. Sala The One, San Vicente de Raspeig

El rock fresco de Apolo suena en Sant Joan

La llegada del grupo valenciano Apolo a la música ha sido como una bocanada de frescura y actitud positiva que el público podrá escuchar y disfrutar este sábado a partir de las 22 horas en la Sala Euterpe de Sant Joan donde la banda, todos muy jóvenes con menos de 20 años, presentará su apuesta musical con cierto regusto a pop, glam y rocanrol en su primer trabajo llamado Regálame tus huesos. Dicen los expertos que son un cruce entre los Smiths y los Ronaldos ¡casi nada! Tienen ganas y energías a raudales y, tal como dicen ellos, "todos trabajamos al máximo para elaborar y componer la mejor canción posible con el único objetivo de que toda la gente que viene a vernos sienta algo por dentro cuando escuchen nuestros temas". Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant

La Sala Euterpe de Sant Joan recibe al grupo valenciano Apolo. | INFORMACIÓN

El mejor sonido de bandas de la provincia en Marearock

Dos días de conciertos compartidos por bandas locales en la sala Marea Rock es la mejor señal del buen estado de la música alicantina. Este viernes (22h) actúan Alabayos, con un estilo muy particular, enérgico y vibrante con su álbum Viento y Arena, seguidos de TG&SOA, una banda que fundaron Rubén y Piero, a la que luego se han unido Daniela, Adrian y Marc, para formar entre todos un excelente grupo que ha pasado por festivales como Alacant Desperta y muchas de nuestras salas.

Las hermanas Claudia y Carla Sáez, del grupo Las Chavalas. / Rafa Arjones

El trío lo cierran Las Chavalas, formado por las hermanas Carla y Claudia junto a Luis, Marta y Dani, apasionados de la música y su deseo de transformar esa inquietud en una propuesta real y un atractivo directo con los temas de lo que será su primer disco que sale al mercado en los próximos días. El talento local también busca su hueco con la unión de Respuesta Cuántica, Gola de Llop y Ke Si Kiero o Ke Si Tengo, tres bandas de rock ilicitanas que actuarán el sábado (22h). Sala Marearock, Alicante

Mañana de swing con música y baile en Alicante

La banda Swinsung Jazz ofrece este domingo un concierto matinal (12h) en los jardines de la Brass Academy (C/ Matanzas 5, PAU 2).

El cuarteto Swinsung Jazz actúa en los jardines de la Brass Academy. | INFORMACIÓN

Con divertidos y bailables temas de swing. Su repertorio incluye desde estándares clásicos del jazz (Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Billie Holiday), hasta toques de bossa nova, y swing moderno. La entrada es gratuita para niños. Brass Academy, Alicante.