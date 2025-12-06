La Fundación Mediterráneo conmemora el centenario de «Huerto de Cruces» de Gabriel Miró

La Fundación Mediterráneo celebrará el miércoles 10 de diciembre a las 19:00 horas, en su Aula de Cultura de Alicante (Avda. Dr. Gadea, 1), un acto conmemorativo con motivo del centenario del Premio Mariano de Cavia otorgado en 1925 al relato Huerto de Cruces de Gabriel Miró, una de las piezas más singulares de su obra narrativa. La entrada será gratuita hasta completar aforo.

La institución, depositaria del legado personal y documental del escritor alicantino, reivindica con este homenaje la vigencia literaria de una narración que, un siglo después, sigue revelándose como una cumbre estilística en la literatura española del siglo XX.

El acto contará con la participación del reconocido actor Ginés García Millán, cuya lectura dramatizada de Huerto de Cruces permitirá redescubrir su dimensión poética, su profundidad simbólica y su poderosa carga emocional. Distinguido recientemente con el Fotograma de Plata al Mejor Actor Protagonista de Teatro, García Millán aportará su voz y sensibilidad interpretativa a un texto concebido para conmover desde el lenguaje, la imagen y el ritmo musical de la prosa.

Miguel Ángel Lozano Marco es uno de los máximos especialistas en la obra de Miró. / .

La sesión será introducida por el catedrático emérito Miguel Ángel Lozano Marco, uno de los máximos especialistas en la obra de Miró y responsable, entre otros hitos, de la edición crítica de sus Obras Completas. Lozano contextualizará el relato, destacará su carácter fundacional dentro del universo creativo mironiano y explicará la relevancia que tuvo la obtención del Premio Mariano de Cavia en la proyección literaria del autor alicantino.

El pianista Jesús María Gómez interpretará fragmentos de la suite Levante de Óscar Esplá durante la lectura de García Millán.

Huerto de Cruces narra un funeral en un pequeño pueblo de La Marina, pero trasciende la anécdota para convertirse en una meditación sobre la comunidad, el misterio de la muerte y la liturgia humana que emerge ante lo inevitable. La extraordinaria fuerza sensorial de sus imágenes, su paisaje luminoso y su atmósfera ritual han hecho de este texto uno de los más recordados y celebrados de Miró.

Con esta acción cultural, la Fundación Mediterráneo reafirma su compromiso con la preservación, estudio y difusión del legado de Gabriel Miró, promoviendo un encuentro directo entre su literatura y el público contemporáneo. El centenario del premio que reconoció Huerto de Cruces supone una ocasión excepcional para devolver su palabra al escenario, viva, palpitante y compartida.