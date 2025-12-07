La danza se une a la lírica en el estreno de la ópera "Marina" en Alicante

Marina es la primera ópera que produce en solitario la Compañía Lírica Alicantina, pero también la primera en la que colabora la danza de la mano de José Soriano. Esta ópera que comenzó siendo zarzuela se estrena este lunes en el Teatro Principal de Alicante, a las 18 horas, y cuenta con más de un centenar de personas que intervienen en su representación.

La función del día 8 es el resultado de la primera colaboración que se produce entre las dos compañías residentes en el coliseo: la Compañía Lírica Alicantina, que disfruta de la Residencia de Lírica «Ruperto Chapí», y la compañía de danza José Soriano, que se ha estrenado en la Residencia de Danza «José Espadero». En este caso, el bailarín y coreógrafo Soriano ha dirigido a una veintena de alumnos del Conservatorio Profesional de Danza de Novelda, que bailan una sardana en esta obra ambientada en el pueblo costero de Lloret de Mar.

Esta suma de talentos supone un hecho singular en la programación del teatro, que refuerza las sinergias entre sus proyectos de creación y la apuesta por la creación local.

La directora del Teatro Principal de Alicante, María Dolores Padilla, junto a Nacho Hernández, presidente de la Compañía Lírica Alicantina, y José Soriano, representantes de ambas residencias, subrayan el orgullo que supone para el coliseo alicantino acoger un proyecto que une ópera, danza y trabajo de compañía estable en un mismo montaje con el fin de acercar este tipo de producciones al público.

Tras La Traviata y Aida, Marina es la tercera ópera que representa la compañía -fundada hace 56 años para difundir la zarzuela- con la singularidad de que esta obra de Emilio Arrieta se estrenó primero como zarzuela en 1855 y como ópera en 1871, la primera escrita en castellano que se representó en el Teatro Real de Madrid.

El reto de una producción de gran formato

Se trata de una producción de gran formato que supone «un reto tremendo para la orquesta y los cantantes. En la zarzuela siempre hay una parte de la obra hablada, pero aquí todo es cantado y la exigencia es alta», indica Nacho Hernández, que apunta que la compañía cuenta con una sección de coro de ópera.

Parte del equipo que participa en la ópera "Marina" / Santiago Gatto

Hernández forma parte del elenco de esta historia dramática protagonizada por Marina y Jorge, criados como hermanos, que se aman en silencio, junto a María Ruiz (soprano y directora de escena), Jesús Álvarez y Javier Rubio en sus principales papeles.

La dirección musical corre a cargo del maestro Christian A. Lindsey, con la participación de la Orquesta Sinfónica del Vinalopó dirigida por José A. Pérez Botella, que aportará el color sinfónico y la fuerza dramática de la partitura de Arrieta. Completan el equipo artístico las actrices, actores, coro, estilistas, decoradores y personal técnico de la Compañía Lírica Alicantina.

Javier Rubio, en uno de los ensayos / Santiago Gatto

Otras producciones en marcha

Además de Marina, la formación mantiene otras producciones líricas en marcha, como la zarzuela La tabernera del puerto, que se representa el próximo 20 de diciembre en el Teatre Auditori de La Vila Joiosa y el 24 de enero de 2026 en el Auditori Teulada-Moraira. Este montaje cuenta con la colaboración especial en el vestuario del Teatro de la Zarzuela de Madrid. También La viejecita y La canción del olvido están incluidas en el circuito del Institut Valencià de Cultura. Para 2026 prepara La bruja, de Ruberto Chapí, en el 175 aniversario de su nacimiento.