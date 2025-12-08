Adivina qué pianista que ha ido a "La Revuelta" toca este martes en Alicante

Es uno de los grandes pianistas españoles e internacionales y este martes llega a Alicante con un concierto programado dentro de la temporada de Sociedad de Conciertos de Alicante, donde ya exhibió su sensacional técnica en el año 2023. En esta ocasión, el Teatro Principal recibe al intérprete este martes, 9 de diciembre, a las 20 horas, donde ofrecerá piezas de Ravel en la primera parte y de Schumann y Beethoven, en la segunda.

El pianista Juan Floristán fue en 2021 el ganador del Primer Premio y del Premio del Público en el Concurso de Piano de Tel Aviv "Arthur Rubinstein", y en 2015 del Primer Premio y del Premio del Público en el Concurso de Piano de Santander "Paloma O’Shea", así como del Primer Premio en el Concurso Steinway de Berlín 2015 y de la Medalla de la Ciudad de Sevilla. Con solo 32 años, el intérprete sevillano es un referente entre las nuevas generaciones de músicos españoles y europeos y su conexión con el público joven ha quedado demostrada en sus intervenciones en los programas de David Broncano, La Revuelta y antes en La Resistencia.

Incansable pianista, ha debutado en algunas de las principales salas del mundo, como el Royal Albert Hall (junto a la BBC Philharmonic Orchestra en el festival de los Proms), el Wigmore Hall, la Herkulessaal de Munich, la Tonhalle de Zürich, la Filarmonía de San Petersburgo, el Béla Bartók Hall de Budapest, el Teatro La Fenice de Venecia, la Laeiszhalle de Hamburgo, Teatro Colón en Buenos Aires, Schloss Elmau, el Auditorio Nacional de Madrid, el Palau de la Música de Barcelona, l’Auditori de Barcelona, el Charles Bronfman Auditorium de Tel Aviv... También ha actuado en festivales como el Ruhr Klavier Festival, el Festival de Verbier, el Festival Sommets-Musicaux de Gstaad (Suiza), el Festival de Santander, el Festival de Granada, el Festival Beethoven de Varsovia, y de Rheingau.

Con un repertorio que incluye más de 30 conciertos para piano y orquesta y que abarca desde Mozart hasta Crumb, es un invitado asiduo en las temporadas de orquestas como la Orquesta de la RTVE, la Orquesta Nacional de España, la Filarmónica de San Petersburgo, la BBC Philharmonic Orchestra, La Orquesta Filarmónica de Israel, la Camerata de Jerusalén, la Orquesta Sinfónica de Monterey (EE UU), la Orquesta Sinfónica de Malmö, la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla, la Orquesta de Barcelona, la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León...

Una intensa actividad concertística y discográfica

La lista de directores con los que ha colaborado incluye a Jesús López Cobos, Juanjo Mena, Pablo González, Ben Gernon, Marc Soustrot, Leopold Hager, Lorenzo Viotti, Josep Vicent o Lahav Shani, entre otros.

Juan Floristán / INFORMACIÓN

Una parte importante de su actividad está dedicada a los recitales y la música de cámara. Funda el Trio Vibrart, junto al violinista Miguel Colom y al violonchelo, Fernando Arias y ha colaborado con el cuarteto Casals, el Fine Arts Quartet, o solistas de la talla de Dietrich Henschel, Kian Soltani, Andrei Ionita, o Pablo Ferrández.

Sus giras le han llevado por Europa, Latinoamérica, Estados Unidos... habiendo actuado ya en España, Francia, Italia, Alemania, Reino Unido, Suiza, Austria, Polonia, Suecia, EEUU, México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, Israel, Emiratos Árabes Unidos...

Sus proyectos discográficos incluyen un CD con la BBC Concert Orchestra de Londres, un CD a solo para Naxos (con obras de Liszt, Schumann y Beethoven) y dos CDs con obras de cámara de Schubert, Shostakovich y Brahms. Sin embargo, el debut discográfico de Juan Pérez Floristán se remonta ya a 2012, cuando publicó su primer CD, una grabación en vivo de su concierto debut en el prestigioso Ruhr Klavier Festival de Alemania. El lanzamiento de su CD AlgoRitmo está obteniendo una enorme repercusión mediática, recibiendo continuos elogios en las revistas especializadas.

Principales influencias en su carrera

Debe su formación fundamentalmente a su madre (María Floristán), a Galina Eguiazarova y a Eldar Nebolsin. También ha recibido consejos y clases de figuras internacionales como Luca Chiantore, Eberhardt Feltz, Claudio Martínez Mehner, Daniel Barenboim, Ferenc Rados, Menahem Pressler, Nelson Goerner, Stephen Kovacevich... Aun así, mención aparte en su formación merece Elisabeth Leonskaja, que, desde que le conociera, demostró no solo ser una artista excepcional, sino también una persona comprometida con las nuevas generaciones de pianistas de forma entregada y totalmente desinteresada, pues ha significado una ayuda inestimable tanto en su carrera como en su desarrollo personal y artístico.

Es desde el año 2020 profesor de piano en la Fundación Barenboim de Sevilla, y desde 2021 profesor de Ritmo Aplicado a la Interpretación en la escuela actoral "La Colmena" de Sevilla. Desde 2021 es Artista Oficial Yamaha.