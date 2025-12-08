Alicante acude a la feria de cine de Europa Focus para captar rodajes
Alicante Film Office estará presente en el encuentro internacional de la industria audiovisual en Londres, donde participan más de un centenar de países
Alicante Film Office, la oficina de captación y apoyo a los rodajes cinematográficos del Ayuntamiento de Alicante, acude este año por primera vez a la principal feria de cine de Europa, Focus, que se celebra este lunes y martes en Londres.
La oficina de captación de rodajes, dependiente del Patronato Municipal de Turismo y Playas, acude a Londres bajo el paraguas de Ciudad de la Luz junto al resto de film offices de la Comunidad Valenciana, y contará con el apoyo para promocionar las localizaciones de la ciudad de Spain Film Commission.
La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha señalado que "la asistencia a esta feria es muy importante porque es la manera de darnos a conocer en los circuitos europeos donde tenemos cerradas varias reuniones con productoras y con localizadores”. "El turismo de pantalla es uno de nuestros productos diferenciados y seguimos apostando por traer más rodajes a la ciudad en un sector cada vez más competitivo", ha añadido.
El encuentro internacional de la industria audiovisual se celebra en el Business Design Centre, con un récord de expositores y una programación centrada en coproducción, incentivos fiscales e innovación tecnológica. Focus celebrará su décimo aniversario reuniendo a miles de profesionales de más de 100 países que trabajan en cine, televisión, publicidad y videojuegos, consolidándose como uno de los grandes puntos de encuentro del sector.
El Show Floor volverá a reunir a estudios, film commissions, localizaciones, servicios de producción, expertos en sostenibilidad y proveedores internacionales. Este año contará con un récord de expositores, entre ellos nuevos participantes procedentes de Armenia, República Checa, India, Georgia, Jordania, Lituania, Macedonia del Norte, Malasia y Emiratos Árabes Unidos.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Seguridad Social aclara qué pasa tras 18 meses de baja: dejas de cotizar
- Un alicantino revoluciona el golf creando un palo que siempre manda la bola recta hacia el hoyo
- Cuando el interior habla inglés: los extranjeros ya son mayoría en pueblos de Alicante
- Ni ingleses ni alemanes: estos son los extranjeros que más viviendas compran en Alicante
- Pintor Gisbert: la calle de Alicante que combina como ninguna comercio, fiestas, tradición y política
- Condenada a 9 años de inhabilitación por prevaricación la exedil del PP de Torrevieja Carmen Gómez al encargar servicios sin contrato a Acciona
- Óscar Puente visita la feria del turrón de Xixona: 'Es un espectáculo
- Alicante lidera el crecimiento de la población de jabalíes en España y alberga ya unos 60.000 ejemplares salvajes