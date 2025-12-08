Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alicante acude a la feria de cine de Europa Focus para captar rodajes

Alicante Film Office estará presente en el encuentro internacional de la industria audiovisual en Londres, donde participan más de un centenar de países

Rodaje en pleno centro de Alicante

Rodaje en pleno centro de Alicante / INFORMACIÓN

Alicante Film Office, la oficina de captación y apoyo a los rodajes cinematográficos del Ayuntamiento de Alicante, acude este año por primera vez a la principal feria de cine de Europa, Focus, que se celebra este lunes y martes en Londres.

La oficina de captación de rodajes, dependiente del Patronato Municipal de Turismo y Playas, acude a Londres bajo el paraguas de Ciudad de la Luz junto al resto de film offices de la Comunidad Valenciana, y contará con el apoyo para promocionar las localizaciones de la ciudad de Spain Film Commission.

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha señalado que "la asistencia a esta feria es muy importante porque es la manera de darnos a conocer en los circuitos europeos donde tenemos cerradas varias reuniones con productoras y con localizadores”. "El turismo de pantalla es uno de nuestros productos diferenciados y seguimos apostando por traer más rodajes a la ciudad en un sector cada vez más competitivo", ha añadido.

El encuentro internacional de la industria audiovisual se celebra en el Business Design Centre, con un récord de expositores y una programación centrada en coproducción, incentivos fiscales e innovación tecnológica. Focus celebrará su décimo aniversario reuniendo a miles de profesionales de más de 100 países que trabajan en cine, televisión, publicidad y videojuegos, consolidándose como uno de los grandes puntos de encuentro del sector.

El Show Floor volverá a reunir a estudios, film commissions, localizaciones, servicios de producción, expertos en sostenibilidad y proveedores internacionales. Este año contará con un récord de expositores, entre ellos nuevos participantes procedentes de Armenia, República Checa, India, Georgia, Jordania, Lituania, Macedonia del Norte, Malasia y Emiratos Árabes Unidos.

