El alicantino Ignacio García-Vidal dirigirá la Orquesta Sinfónica Nacional de Uruguay

El alicantino Ignacio García-Vidal(Cocentaina, 1979) ha sido nombrado director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Uruguay (Ossodre), con cerca de un siglo de historia y será a partir de 2026 cuando tome la batuta al frente de esta formación. El concierto de presentación del director español junto a la orquesta uruguaya será el próximo 14 de febrero en el Auditorio Nacional Adela Reta de Montevideo.

El director y musicólogo contestano, que ha dirigido más de setenta orquestas y que, precisamente, debutó profesionalmente en Uruguay con 24 años hace más de dos décadas dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Montevideo, ha expresado su satisfacción a este diario por el nombramiento, hecho público el pasado 5 de noviembre por el consejo directivo del Sodre (Servicio Oficial de Difusión, Representaciones y Espectáculos) de Uruguay, que releva al anterior director, Nicolás Rauss, con el fin de "afianzar la excelencia musical, el diálogo con el repertorio universal y la presencia territorial", según avanzó en un comunicado, que hacía énfasis en la atención a "las infancias y el desarrollo de audiencias".

El director de orquesta Ignacio García-Vidal / Carlos Glez. Cabrera

"Es un honor asumir la Dirección Titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Uruguay, la orquesta decana de América del Sur, con casi cien años de historia y un gran prestigio artístico. A partir de 2026 tendré la responsabilidad de generar espacios de crecimiento artístico para el pueblo y los músicos de Uruguay, un país muy querido para mí, a donde he viajado con frecuencia durante muchos años", ha manifestado el director contestano, tras añadir que "ser director titular de la Osodre llega en un momento idóneo de mi vida: con 46 años tengo una gran energía creativa y una experiencia de más de 25 años como director de orquesta en más de setenta orquestas del mundo".

Concierto este domingo en Alicante

Se da la circunstancia de que esta misma semana Ignacio García-Vidal estará en Alicante para dirigir el Concierto de Navidad del Ensemble Casa Mediterráneo, este próximo domingo, 14 de diciembre a las 12 horas, en Casa Mediterráneo, con música de Tchaikowsky, Offenbach y Strauss. El día anterior lo hará en el Conservatorio Mestre Gomis de Novelda a las 19 horas.

El alicantino García-Vidal, en un concierto con la Orquestra Sinfônica Brasileira / Andrea Nestrea

Una dilatada carrera internacional

García-Vidal lleva desde el inicio del milenio desarrollando su actividad profesional entre España y otros países al otro lado del Atlántico, como Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador o Chile. Desde entonces ha consolidado una presencia regular y frecuente. Ha dirigido decenas de conciertos en Montevideo, Florida, Melo o Salto y ha generado espacios pedagógicos especializados en dirección musical, contribuyendo a la formación de los jóvenes músicos orientales.

A sus 46 años, posee una profunda formación universitaria humanista (es doctor en Didáctica de la Dirección Musical y licenciado en Historia y Ciencias de la Música- Musicología y en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de Salamanca) y se formó en Dirección de Orquesta principalmente en España y Rusia con los maestros Enrique García Asensio, George Erzhemski y Piotr Alexievich Gribanov. Dirige regularmente importantes orquestas en teatros prestigiosos del mundo como el Teatro Real de Madrid, el Teatro Colón de Buenos Aires, el Theatro Muniçipal do Rio de Janeiro, el Teatro Nacional Sucre de Quito, el Teatro Solís de Montevideo o el Théâtre National de Argel.

Ha trabajado con las principales orquestas españolas como la OCRTVE, Orquestra de la Comunitat Valenciana (Palau de Les Arts), ADDA Simfònica y sinfónicas de Bilbao, Tenerife, Navarra, Principado de Asturias, Granada, Extremadura, Las Palmas o Murcia. También ha dirigido las argentinas Orquesta Sinfónica Nacional Argentina, Orquesta Filarmónica del Teatro Colón de Buenos Aires, Orquestas Sinfónicas de Salta, Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Tucumán y las brasileñas Orquestra Sinfônica Brasileira, Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA) y Orquestra Sinfônica do Theatro Nacional de Brasilia, además de la Orchestre Symphonique National Algerienne (Argelia), Orquesta de la Radio Nacional de Kiev (Ucrania) y las Filarmónicas de Würzburg en Alemania, Montevideo en Uruguay, Gran Canaria en España y Quito en Ecuador, entre otras. Su criterio y una personal empatía resultan en experiencias artísticas aplaudidas por público y crítica.

Una orquesta con casi un siglo de historia

La Orquesta Sinfónica del Sodre (Ossodre) es la principal orquesta sinfónica de Uruguay y una de las principales de Latinoamérica. Fundada en 1931, es uno de los emblemas de la cultura uruguaya, decana entre las orquestas estatales de todo el continente. Entre los directores que han llevado la batuta de la orquesta, se cuentan eminencias de la talla de Erich Kleiber, Ottorino Respighi, Hermann Scherchen o Igor Stravinsky, por mencionar algunas de las figuras más emblemáticas.