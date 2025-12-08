Centenario
Carmen Martín Gaite, cien años después de su nacimiento: obras esenciales para conocer su universo literario
Fue la primera mujer en obtener el Premio Nacional de Literatura y, además del Premio Nadal, obtuvo el Príncipe de Asturias de las Letras (1988) y el Premio Nacional de las Letras (1994)
Se cumplen cien años de una de las escritoras más relevantes en la historia de la literatura española: Carmen Martín Gaite (Salamanca, 1925 – Madrid, 2000). Voz esencial de la posguerra, se la sitúa dentro de la llamada Generación del 50: vivió y escribió en la España franquista, afrontando entre visillos la censura y los obstáculos impuestos a las mujeres de una época marcada por la represión.
Gaite cultivó la novela, el cuento, el ensayo y la literatura infantil: fue la primera mujer en obtener el Premio Nacional de Literatura y, además del Premio Nadal, obtuvo el Príncipe de Asturias de las Letras (1988) y el Premio Nacional de las Letras (1994).
Si bien siempre es un desafío – o atrevimiento- hacer una lista de "mejores obras" de autoras de la talla de Martín Gaite, sí podemos recomendar un primer acercamiento a tres obras fundamentales de su obra para los lectores que aún no hayan disfrutado de su voz crítica, irónica y observadora.
Entre visillos (1958)
Esta novela le valió a Carmen Martín Gaite el Premio Nadal. En ella, retrata el ambiente de un instituto de señoritas en una ciudad de provincias durante los años 50; la monotonía, las conversaciones sociales y las aspiraciones truncadas de las mujeres jóvenes de la época se resumen en esta narración de corte realista. Esta obra situó a Gaite como una voz destacada de su generación y supuso un antes y un después en la narrativa española de años posteriores.
El cuarto de atrás (1978)
Sobre la memoria y la fantasía, escrita tras la dictadura franquista, ‘El cuarto de atrás’ representa un ejercicio con tintes autoficcionales y metaliterarios. La narradora (alter ego de la autora) entabla un diálogo con un misterioso hombre vestido de negro, surgido de sus recuerdos. Esta exploración sobre la memoria propia y colectiva sobre la posguerra fue reconocida con el Premio Nacional de Literatura (1978), otorgado así por vez primera a una mujer.
Nubosidad variable (1992)
Tras catorce años sin publicar ficción larga (la anteriro fue 'Retahílas', 1974), Martín Gaite regresó a la novela para adultos con una historia sobre dos antiguas amigas de la adolescencia –Sofía (ama de casa) y Mariana (psiquiatra)– que se reencuentran tras décadas de distancia y comparten sus vidas a través de cartas y diarios íntimos. Entretejiendo estas dos voces, la autora analiza la situación de ambas mujeres que, ya en su madurez, enfrentan la soledad y la búsqueda de sentido vital. La fuerza liberadora de la amistad entre ambas es uno de los pilares fundamentales de la obra.
Legado y otros géneros
Como hemos destacado anteriormente, hacer un resumen de obras imprescindibles resulta un atrevimiento en el caso de Martín Gaite: se corre el riesgo de dejar por el camino sus numerosos relatos, reunidos en ‘Cuentos completos’ o su obra dentro del género del ensayo, donde sus ‘Usos amorosos de la posguerra española’ dejó en 1987 un estudio lúcido sobre la vida íntima y las costumbres en los años posteriores a la dictadura.
‘Caperucita en Manhattan’ (1990) es una obra imprescindible dentro de la literatura infantil y juvenil, una reinterpretación del cuento clásico que se convirtió en uno de sus mayores éxitos de público. Cien años después de su nacimiento, la voz de Carmen Martín Gaite sigue latente: ediciones, adaptaciones teatrales (‘El cuarto de atrás’, adaptación de María Folguera que pasó por el Principal de Alicante el pasado mes de marzo), así como decenas de artículos, siguen reconociendo y estudiando su legado.
