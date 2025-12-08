Carmen Martín Gaite, cien años después de su nacimiento: obras esenciales para conocer su universo literario

Se cumplen cien años de una de las escritoras más relevantes en la historia de la literatura española: Carmen Martín Gaite (Salamanca, 1925 – Madrid, 2000). Voz esencial de la posguerra, se la sitúa dentro de la llamada Generación del 50: vivió y escribió en la España franquista, afrontando entre visillos la censura y los obstáculos impuestos a las mujeres de una época marcada por la represión.

Gaite cultivó la novela, el cuento, el ensayo y la literatura infantil: fue la primera mujer en obtener el Premio Nacional de Literatura y, además del Premio Nadal, obtuvo el Príncipe de Asturias de las Letras (1988) y el Premio Nacional de las Letras (1994).

Si bien siempre es un desafío – o atrevimiento- hacer una lista de "mejores obras" de autoras de la talla de Martín Gaite, sí podemos recomendar un primer acercamiento a tres obras fundamentales de su obra para los lectores que aún no hayan disfrutado de su voz crítica, irónica y observadora.

Entre visillos (1958)

Esta novela le valió a Carmen Martín Gaite el Premio Nadal. En ella, retrata el ambiente de un instituto de señoritas en una ciudad de provincias durante los años 50; la monotonía, las conversaciones sociales y las aspiraciones truncadas de las mujeres jóvenes de la época se resumen en esta narración de corte realista. Esta obra situó a Gaite como una voz destacada de su generación y supuso un antes y un después en la narrativa española de años posteriores.

El cuarto de atrás (1978)

Sobre la memoria y la fantasía, escrita tras la dictadura franquista, ‘El cuarto de atrás’ representa un ejercicio con tintes autoficcionales y metaliterarios. La narradora (alter ego de la autora) entabla un diálogo con un misterioso hombre vestido de negro, surgido de sus recuerdos. Esta exploración sobre la memoria propia y colectiva sobre la posguerra fue reconocida con el Premio Nacional de Literatura (1978), otorgado así por vez primera a una mujer.

Nubosidad variable (1992)

Tras catorce años sin publicar ficción larga (la anteriro fue 'Retahílas', 1974), Martín Gaite regresó a la novela para adultos con una historia sobre dos antiguas amigas de la adolescencia –Sofía (ama de casa) y Mariana (psiquiatra)– que se reencuentran tras décadas de distancia y comparten sus vidas a través de cartas y diarios íntimos. Entretejiendo estas dos voces, la autora analiza la situación de ambas mujeres que, ya en su madurez, enfrentan la soledad y la búsqueda de sentido vital. La fuerza liberadora de la amistad entre ambas es uno de los pilares fundamentales de la obra.

Carmen Martín Gaite, en una presentación en Barcelona, a finales de mayo de 1996. / EP

Legado y otros géneros

Como hemos destacado anteriormente, hacer un resumen de obras imprescindibles resulta un atrevimiento en el caso de Martín Gaite: se corre el riesgo de dejar por el camino sus numerosos relatos, reunidos en ‘Cuentos completos’ o su obra dentro del género del ensayo, donde sus ‘Usos amorosos de la posguerra española’ dejó en 1987 un estudio lúcido sobre la vida íntima y las costumbres en los años posteriores a la dictadura.

‘Caperucita en Manhattan’ (1990) es una obra imprescindible dentro de la literatura infantil y juvenil, una reinterpretación del cuento clásico que se convirtió en uno de sus mayores éxitos de público. Cien años después de su nacimiento, la voz de Carmen Martín Gaite sigue latente: ediciones, adaptaciones teatrales (‘El cuarto de atrás’, adaptación de María Folguera que pasó por el Principal de Alicante el pasado mes de marzo), así como decenas de artículos, siguen reconociendo y estudiando su legado.