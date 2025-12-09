¿Quién fue Antonio Riudavets? Un libro plasma la relevancia de un artista que residió en Alicante

Una mirada a una figura poco reconocida en Alicante. El Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert acogerá el próximo miércoles 10 de diciembre, a las 19 horas, la presentación del libro Antonio Riudavets Lledó, un artista multidisciplinar en el Levante español durante el siglo XIX. Nuevas contribuciones para el estudio documental y etnográfico, la nueva investigación del profesor y antropólogo José Iborra Torregrosa, publicada por la Real Academia Alfonso X el Sabio.

Han pasado ya más de diez años desde que Iborra rescatara del olvido la figura de Antonio Riudavets, un artista hasta entonces prácticamente desconocido pese a su notable aportación a las Bellas Artes del Levante español. Aquel primer estudio, impulsado en su día por el Ayuntamiento de Alicante con motivo del segundo centenario del nacimiento del autor, abrió una línea de investigación que ahora se amplía y actualiza con nuevos hallazgos documentales.

Un creador prolífico en la Alicante del XIX

Nacido en Mahón en 1813, Riudavets llegó a la provincia en la década de 1840, tras un periplo por Montevideo en el que nacieron sus dos primeros hijos, Juan y Vicente, quienes también desarrollarían carreras como escultores y pintores. Su presencia en Alicante está documentada desde 1849, año en el que abrió su primer taller en la céntrica calle de la Princesa, muy cerca del consistorio.

Retrato del gobernador Trino González de Quijano, perteneciente a la colección del Mubag / INFORMACIÓN

Escultor, pintor y fotógrafo, Riudavets encarna la figura del artista multidisciplinar en una época de plena transformación estética y técnica. Además de su labor como imaginero, dejó una extensa producción de tallas, crucificados, dolorosas y pasos procesionales que abastecieron especialmente a Alicante y Elche. En su faceta pictórica destacan los retratos oficiales de personajes relevantes del siglo XIX como el gobernador Quijano (expuesto en el Mubag), Isabel II, el presidente del Senado Francisco Santacruz o el obispo Simón López García, obras conservadas en el Ayuntamiento de Orihuela y en el Museo Diocesano de Arte Sacro.

Visionario también en el ámbito de la fotografía, Riudavets estuvo entre los primeros profesionales que abrieron estudio en Alicante, junto a pioneros como Francisco Benítez, Salvador Farach o Julio Planchard. Más tarde, en los años sesenta, se instaló en Orihuela, donde atendió a una clientela diversa atraída por la popular moda de las cartes de visite. Sus últimos años transcurrieron en Sant Joan d’Alacant, localidad donde falleció el 4 de abril de 1897.

Desaparecido grupo escultórico de La Cena, de la colección de Andrés Hernández / INFORMACIÓN

Un trabajo de investigación exhaustivo

La obra presentada es fruto del trabajo continuado de José Iborra Torregrosa, docente, investigador y miembro del grupo Cultura y Sociedad de la Universidad de Murcia. Doctor en Antropología Social con calificación de Sobresaliente Cum Laude, Iborra cuenta con una amplia trayectoria científica y es autor de numerosos estudios sobre patrimonio, antropología y cultura popular. Desde 2022 dirige las Jornadas de Patrimonio Cultural, impulsadas por la Asociación Española de Patrimonio, Cultura y Sociedad, entidad que preside desde 2019.

El libro profundiza en la producción artística de Riudavets, desde la imaginería hasta pintura y la restauración; y supone un paso más en la recuperación de un creador que contribuyó de manera decisiva al panorama artístico del Levante durante el siglo XIX. “El objetivo es ofrecer una visión global de su trayectoria y contextualizarla en el marco cultural y social de su tiempo”, señala Iborra.