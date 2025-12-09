Una comedia de barrio devuelve a las tablas a El Club de la Serpiente en Alicante

Una boutique en La Florida es la novena producción de El Club de la Serpiente, compañía alicantina de teatro cofundada por Paco Sanguino en 1995, con la que celebra su regreso a los escenarios once años después de su última función (Ulisses in Berlín, 2014) y tres décadas desde su creación como formación teatral profesional, la única en activo desde entonces en Alicante.

Esta vuelta a las tablas se produce con el estreno de la nueva obra este viernes, a las 20 horas, en el Aula de Cultura de Alicante de la Fundación Mediterráneo, un espacio donde muchos de sus integrantes llevaron a cabo su debut teatral, que está a punto de agotar las entradas, tras la lectura dramatizada de la obra que realizaron hace un mes en el Museo de Aguas de Alicante.

La función, escrita y dirigida por Sanguino -con Manuel Ochoa como ayudante de dirección-, es una comedia social protagonizada por cinco mujeres -Puri Moya, Elena Candela, Elizabeta Domínguez, Sofía Prieto y la colaboración especial de Inma Sancho (Amar es para siempre, La Alquería Blanca, Acacias, 38...)- y ambientada en un barrio, en este caso La Florida de Alicante, "pero reconocible en cualquier barrio de ensanche o de la periferia de cualquier ciudad. Estos barrios, como el de la obra, surgidos a principios del siglo XX, con edificios de cuatro o cinco alturas sin ascensor, envejecidos y poblados mayoritariamente por mujeres que empiezan a perder movilidad", explica Sanguino, ya que la instalación de ascensores en los edificios del vecindario es la reivindicación que prende la mecha entre un grupo de mujeres de entre cuarenta y sesenta años, a las que dan vida las cinco actrices.

La obra cuenta con la colaboración especial de la actriz Inma Sancho, a la derecha / INFORMACIÓN

"Cada una tiene su historia y la obra cuenta la vida de esas mujeres, la relación entre ellas, la sororidad y la vinculación con el vecindario, inspiradas en esas personas reales, hombres y mujeres, que he ido conociendo durante mi etapa como concejal en el ayuntamiento, y cómo esos activistas peleaban por las necesidades de su entorno", indica el dramaturgo, que enmarca su texto en la "comedia social realista", por lo que cualquier persona se puede sentir identificada, sin llegar a ser comedia costumbrista o anecdótica "y donde las protagonistas están dibujadas como mujeres normales, nada de heroínas, que cuentan la realidad de sus barrios y sus relaciones, que se dan más que en el centro de las ciudades, donde van perdiendo su identidad".

En realidad, la boutique en La Florida es la tienda soñada por una de las protagonistas, que regenta la mercería de su madre, de cuyo sueño desiste al tener que atender las necesidades de material de las modistas del barrio. Una boutique en La Florida narra su lucha contra el poder y cuenta, sin hacer spoiler, qué pasa cuando la vida de la protagonista da un giro que removerá las aspiraciones del conjunto de mujeres.

Cartel de la obra / INFORMACIÓN

La compañía ha estado ensayando desde septiembre en los locales de la International Dance School y el jueves lo hará en el escenario del Aula de Cultura, donde se siente como en casa y que les abrió las puertas cuando la obra estuvo lista en junio, pero las programaciones de otros teatros se encontraban ya cerradas.

"Estamos muy agradecidos por la acogida de la Fundación Mediterráneo. Es el escenario al que subimos por primera vez para hacer teatro de adolescentes y representa el foco cultural por excelencia para nuestra generación", apunta la también productora Puri Moya, que indica que después de su último estreno, "nos presentamos ante una nueva generación de espectadores", además de reencontrarse "con quienes nos han acompañado en algún momento en estos treinta años".

Algunos de los integrantes de El Club de la Serpiente, con Paco Sanguino en el centro / PILAR CORTÉS

Próxima función de la temporada

Tras el estreno de Una boutique en La Florida, El Club de la Serpiente preparará su segunda función de la temporada 2025/26, ya escrita por Sanguino, basada en una biografía en clave de comedia musical de la cantante Édith Piaf, Édith c’est moi, "que nada tiene que ver con la imagen gris que nos vendieron, sino representándola como la mujer alegre y vital que fue", avanza el autor. También estará protagonizada por cuatro mujeres y su estreno está previsto en diciembre de 2026.