Conoce los 73 cortometrajes seleccionados en Alicante Smartphone Film Festival

Un total de 73 cortometrajes de diferentes países han sido seleccionados para participar en la cuarta edición de Alicante Smartphone Film Festival, el certamen de cortos realizados con dispositivos móviles, escogidos entre las 264 obras recibidas este año.

Estas producciones competirán por alguno de los premios del certamen, que suman 2.500 euros, y serán proyectadas en distintas sedes a lo largo del festival. El miércoles 10 en el MARQ y el jueves 11 en Puerta Ferrisa, se realizarán las proyecciones de los cortometrajes seleccionados del festival.

Selección oficial nacional e internacional

Para la sección de cortometrajes nacionales e internacionales de ficción, la organización ha seleccionado 21 trabajos.

Los títulos nacionales escogidos son: Estoy aquí, Perdiendo la Cabeza, Lo que no vemos, Selftape, Casas, Mutato Corpóris, Ruhla, Close, close, No me acuerdo, Guantes solo, No lo cuentes, Calcetines, Sé feliz en Albacete, ¡Si aquí no hay na!, Balbino, Chez pepperoni, Cuando el desayuno sabe a plomo, El regreso, Homo Sacer, El último rebaño, La chica del uaifai y La familia unida.

En la sección internacional participarán 9 títulos: Mañana, La Brecha, 67 Coisas que são Menores do que Eu, La Pared, Alegre, First Date, Modos de verme, Corre, Pedro, ¡corre!, One of theese nights procedentes de España, Francia, Mèxico, Brasil, Perú, Estados Unidos, Costa Rica, Italia, Alemania, Argentina, Colombia, Países Bajos y República Dominicana.

Sección Provincia de Alicante

Además, 43 cortometrajes formarán parte de la sección Provincia de Alicante. Los trabajos seleccionados son:

Antes de irte, Avísame cuando llegues, El showman, Click, Corto.001, Delirio, Desconocida, Dueños ilegítimos, El desconocido en el espejo, El hueco, El intruso, Cambia tu mirada, Mi mirada, Jaula, La cita, La metodología, La jugada, La sociedad de los objetos perdidos, La secta de la papelera, Ley de vida, Los últimos viajes, Mea culpa, Mi primer corto, Miedo, Apagón, Chez pepperoni, Cuando el desayuno sabe a plomo, El astillero de leyendas, El regreso, Herbicida querida, La chica del Uaifai, Familia unida, La voz de la experiencia, No et recorde però estima’m per sempre, Vida y época de la ausente Eileen, Piti a medias, Todo y nada, Un cigarro a medias, Ni un pelo de profesionales, Pink pill, Un día en la empresa, Un día más, Venganzas marchitas y Viral.

Premios y Vanesa Romero, conductora de la gala

Los 73 cortometrajes finalistas optarán a los siguientes galardones: Mejor cortometraje provincia de Alicante, Mejor cortometraje nacional de ficción, Mejor cortometraje nacional de animación, Mejor cortometraje nacional de comedia, Mejor cortometraje internacional, Mejor actriz, Mejor actor y Mejor director.

La actriz y directora alicantina Vanesa Romero / INFORMACIÓN

La gala de entrega de premios tendrá lugar en el Teatre Arniches de Alicante el sábado 13 de diciembre y estará presentada por la actriz Vanesa Romero.

Alicante Smartphone Film Festival cuenta con el apoyo de la Agencia Local del Ayuntamiento de Alicante, la Diputación Provincial de Alicante y empresas colaboradoras.

Primer taller realizado en el Lab Tossal

El 4º Alicante Smartphone Film Festival ha comenzado este martes con un original taller audiovisual donde un grupo de 60 jóvenes han tenido la experiencia de aprender a realizar cortometrajes con su smartphone, el taller se realizará hoy martes 9 y mañana miércoles 10 en el Lab Tossal.

Primer taller realizado hoy en Lab Tossal / INFORMACIÓN

El miércoles 10 habrá una proyección en colaboración con APSA (Asociación a Favor de las Personas con Diversidad Funcional), se realizará la proyección accesible de una película y con subtitulado accesible adaptado para personas con discapacidad auditiva.

El jueves 11 se realizará la sección de Hospital de Cine donde el aula Hospital General y el 12 de diciembre el actor alicantino Luis Miguel Seguí ofrecerá un encuentro con el público asistente, donde hablará de su trayectoria como actor, en el MARQ.