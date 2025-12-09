Voces por Benin arranca en Alicante su gira de Navidad por España

El coro africano Voces por Benin, formado por 25 jóvenes artistas, inicia esta semana en Alicante su gira de Navidad en España 2025 con tres actuaciones en localidades de la provincia. La formación coral ya ha visitado la provincia en años anteriores, y las últimas actuaciones se realizaron en Alicante, Benidorm y Altea durante el verano de 2024. El coro es la voz de la infancia de este país africano y recorre ciudades españolas para defender, visibilizar y sensibilizar sobre sus derechos.

Los de esta semana son los primeros conciertos dentro de la gira que realiza en Navidad para ofrecer su nuevo espectáculo de música y danza, organizado por la Fundación Juntos por la Vida. La gira arranca este miércoles 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en el ADDA de Alicante. Seguidamente actuarán el 11 de diciembre en el auditorio municipal de Granja de Rocamora, y el 12 de diciembre en el centro cultural Ciudad Quesada en Rojales, ambas localidades en la Vega Baja del Segura, comarca en la que actúan por primera vez.

Voces por Benin es un espectáculo de conciertos que la ong valenciana prepara en su escuela de música de Calaví, en Benin, donde acuden más de 200 alumnos a clase. De ellos un grupo seleccionado tienen la oportunidad de viajar a nuestro país cada año con su espectáculo. El coro recorre España donde ya ha realizado giras durante cuatro años y está formado por 25 artistas benineses, niños, niñas y jóvenes de entre 6 y 18 años. Su repertorio, compuesto por piezas inéditas africanas y por versiones populares fusionadas con ritmos tradicionales, despierta la emoción del público durante los 70 minutos que dura el espectáculo.

La presidenta de la ong Fundación por la Vida, Clara Arnal, asegura que esta es una gira muy especial, coincidiendo con el espíritu de la Navidad . "Quien vive un espectáculo de Voces por Benin no va a salir igual que entró. Sentirá los tambores latir en su corazón y terminará de pié con todos, conectando con la fuerza, el ritmo y la alegría que nos traen", apunta.

Imagen de los jóvenes artistas / INFORMACIÓN

Coro de mil voces en València

El coro en Valencia ofrecerán un espectáculo extraordinario, Mil Voces por Benin, en el que cantarán junto a mil coralistas de distintas agrupaciones y coros de Valencia. Será el 20 de diciembre en el Pabellón Fuente de San Luis.

Imagen del espectáculo / INFORMACIÓN

Entradas y donativos disponibles para los conciertos

Las entradas y/o donativos para los conciertos están disponibles en el siguiente enlace: https://www.juntosporlavida.org/voces-por-benin/

Todos los fondos recaudados se destinarán a cubrir los gastos del proyecto, y a mantener las actividades que la fundación desarrolla en Benin, como la construcción y el sostenimiento de la nueva escuela de música, donde se trasladará a los alumnos que reciben formación en música, danza y percusión.