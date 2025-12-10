Más de 31.000 visitas al Archivo de la Democracia en 2025: España y EEUU lideran las consultas en la UA

Una mirada a 50 años de democracia instaurada. La Sede Universitaria Ciudad de Alicante albergó este martes el acto anual del Archivo de la Democracia de la UA presidido por la rectora Amparo Navarro y con la intervención, por primera vez, de Rosana Gutiérrez Lloret, tras su reciente nombramiento como nueva coordinadora del Consejo Asesor del Archivo de la Democracia. El acto contó con la participación de Catalina Iliescu, vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, Emilio Rosillo, director del Archivo de la Democracia, y Josep Ochoa, secretario general de la UA.

Este evento reconoce el trabajo y la generosidad de las personas que han hecho donaciones de documentación a sus fondos y ofrece un repaso de las actividades llevadas a cabo durante el 2025. Concretamente, este año el archivo ha recibido siete donaciones y cuatro ampliaciones, tal y como anunció en su intervención Rosana Gutiérrez, y que fueron presentadas al público, detalladamente, por el director del Archivo de la Democracia, Emilio Rosillo.

El acto supuso la presentación pública de la nueva coordinadora del Consejo Asesor del Archivo y el relevo de su predecesor, al frente del cargo durante once años, José María Perea. Por ello, la rectora Amparo Navarro quiso comenzar su intervención pidiendo un caluroso aplauso como homenaje para José María Perea, en especial agradecimiento por su trayectoria al frente del Consejo Asesor durante estos. Asimismo, también quiso agradecer a Rosana Gutiérrez el haber aceptado la coordinación.

Rosana Gutiérrez Lloret, nueva coordinadora del Consejo Asesor del Archivo de la Democracia / INFORMACIÓN

La rectora tuvo unas palabras especiales para los donantes de este año a los que dio las gracias “por depositar la confianza de vuestros más entrañables recuerdos en este archivo y en la UA. Gracias a vuestra generosidad estos documentos no sólo se custodian, sino que permiten realizar investigaciones, estudiarlos y exponernos, con el objetivo de divulgar la historia y continuar educando en valores cívicos”.

Por su parte, Rosana Gutiérrez presentó a los asistentes un resumen de la actividad del Archivo de la Democracia durante el año que ahora termina. Entre los datos presentados, la coordinadora subrayó el número de visitas realizadas a la página general del archivo, con un total de 31.478 visitas, de las que el 33% procedieron de España, el 26 % de EEUU y el 8% de Irlanda. El resto del porcentaje global se reparte entre países como Rumanía, Francia, Alemania, Reino Unido o Bélgica en el ámbito europeo, y en el internacional, Brasil, China, Argentina, Canadá o Vietnam.

Asistentes al acto anual del Archivo de la Democracia 2025 / INFORMACIÓN

En el apartado de portales temáticos destacan en importancia de visitas el Portal del exilio republicano en el norte de África, con 35.541 visitas; el Portal de Mujeres de la transición, con 17.944 visitas; y la Revista Canigó con 2.805. La coordinadora finalizó el recorrido de actividades anual citando presentaciones de libros, exposiciones y documentales, así como otras actividades que se incluyeron en el Día Internacional de los archivos, o en los actos preparados con motivo de los 50 años de la muerte de Franco.

Un archivo ampliado en este 2025, cuando se cumplen 50 años de democracia

Durante la jornada se anunciaron las nuevas donaciones y ampliaciones realizadas durante este año. En primer lugar, se abordó el fondo de la familia Boronat, donado por Fina Santacreu Boronat. En la cesión se encuentra documentación familiar sobre Salvador Santacreu Vidal y Víctor Boronat Ripoll, ambos alicantinos republicanos exiliados en el norte de África.

José María Perea, homenajeado por su labor al frente del Archivo de la Democracia de la UA / INFORMACIÓN

Otro de los fondos referenciados fue el de Gabriel Santana Muñoz, donado por Rosana Santana Cases. Gabriel Santana, fue un alicantino cuya familia regentaba una tienda de comestibles en el barrio de Carolinas y, con 18 años, marchó en 1938 a la Batalla del Ebro en defensa del bando republicano. Al terminar la guerra fue hecho prisionero en el Castillo de Santa Bárbara.

También se abordó el fondo de Adrián Torregrosa Guill y Dolores Marco Martínez, donado por Helios Torregrosa Marcos. En él se encuentra documentación reunida por Adrián Torregrosa y Dolores Marco, exiliados al norte de África durante la Guerra Civil. Ambos consiguieron subir al Stanbrook y llegar a Orán.

El fondo de Ramón Clapera Llata, por su parte, fue donado por Miguel Clapera Repullés, un exiliado en el norte de África que estuvo en el campo de trabajo forzado en Colomb Bechar para participar en la construcción del transahariano. Su fondo rescata fotografías relevantes para el Archivo de la Democracia de la UA.

Un momento del acto celebrado en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante / INFORMACIÓN

La asociación Entrepobles Alacant, nacida con el objetivo de cooperar para el desarrollo, también puso a disposición de la universidad todo el archivo histórico de Entrepobles desde su fundación en 1988 hasta 2013. En total, se trata de trece cajas con escritos, folletos, memorias, carteles, fotografías y una gran retahíla de información relevante.

Especial mención se llevó el fondo Federico Zaragoza Alberich, donado por el propio Federico Zaragoza. En él se encuentra documentación relacionada con los procesos judiciales sufridos en los últimos años del franquismo. Contiene también archivo personal de su padre, el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, el alcoyano Juan Zaragoza Botella, sobrino de Evaristo Botella, último alcalde republicano de Alcoy asesinado en 1939. También documentos de Juan Botella Asensi, ministro de justicia en 1933.

Finalmente, también se referenció el fondo Asunción Ruiz Martínez, donado por la misma Asunción Ruiz Martínez. Cedió documentación electoral de Novelda de los primeros años de la transición y publicaciones periódicas de la II República y la Guerra Civil. Destaca publicaciones de la revista Estudios, con portadas de Josep Renaud y Manuel Monleón. Con todo esto, también se han ampliado con más documentación los fondos de Eliseo Gómez Serrano, Ángel Pascual Devesa, Biel Sansano y Rafael Martínez García.