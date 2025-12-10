Una confesión familiar empuja a la actriz Ana Sánchez Ramos a escribir su primera novela

¿Y si una confesión familiar te hiciera replantearte quién eres realmente? El viernes 12 de diciembre, dentro del marco de actividades de la Asociación de Cine y Arte de Novelda (ACAN), la actriz y escritora Ana Sánchez Ramos presenta su primera novela, El hilo invisible, mi querida tía abuela Ágata (Editorial ECU), a las 20 horas, en la librería Hamelín de la localidad.

La historia se centra en el personaje de Tía Ágata que, desahuciada de la vida por culpa de su enfermedad terminal, decide contarle a Ana el secreto que ha mantenido escondido desde su juventud. Además, antes de comenzar su relato, le hace prometer que escribirá su historia, pues quiere dejar constancia de que el amor lo puede todo.

“Es una novela costumbrista con una trama familiar, protagonizada por mujeres, que va relatando secretos y amores inconfesables. Una historia que transcurre entre Galicia, Barcelona y París”, comenta la autora, que asegura que la idea surgió en un momento personal muy complejo y devastador: “Es una novela que ha evolucionado conmigo, durante diez años de mi vida, y escribirla me ha servido de terapia”.

Portada de "El hilo invisible" de Ana Sánchez Ramos / INFORMACIÓN

El libro ha caído de pie en sus lectores, que resaltan el suspense que se mantiene en esta intriga familiar. También destacan que los personajes luchan por todo lo que quieren y la historia retiene al lector en sus páginas. Se trata, a su vez, del primer libro de una tetralogía que prepara la autora noveldense, que arranca con ganas su periplo literario.

Una autora enfocada en el arte sin etiquetas

Ana Sánchez Ramos descubrió el teatro y la literatura a una edad muy temprana. Se formó en varios talleres y cursos de interpretación, realizando varias obras de teatro como actriz. El salto a la pequeña pantalla lo da en la serie Benidorm, emitida por Antena 3. Además comienza a descubrir el cine con Alfredo Navarro, presidente de la asociación ACAN y ganador de un Goya. Por su parte, la gran oportunidad profesional le llega de la productora Bea Martínez, nominada también en los Goya.