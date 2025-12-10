Conoce en San Vicente del Raspeig a María Bestar, autora del documental "No estás sola"

La violencia vicaria es, seguramente, la peor y más cruel expresión de la violencia de género. Aquella que utiliza a los hijos e hijas para infligir el máximo daño a las madres. La actriz y cantante María Bestar la sufrió en primera persona y su dolor la inspiró para poner en marcha lo que primero fue un multipremiado cortometraje y ahora llega a las salas de cine como un largo documental sobrecogedor que deja constancia del terror que sufren las víctimas y del calvario al que se enfrentan en una sociedad que aún continúa silenciándolas.

No estás loca revela historias reales, testimonios de madres que perdieron a sus hijos o los vieron padecer como Ruth Ortiz, Itziar Prats y Laura Hernández, y de niños y niñas que sufrieron la violencia y que han decidido romper su silencio. Pero también las opiniones de expertos en la materia, juristas, jueces, profesionales que buscan arrojar luz sobre una lacra silenciada y un sistema que termina revictimizando a quienes la padecen.

Cartel del documental escrito y dirigido por María Bestar / INFORMACIÓN

La película cuenta además con la colaboración de un selecto puñado de grandes actores como Luis Tosar, Eduard Fernández, Maxi Iglesias, Jordi Planas y Hovik Keuchkerian, que prestan su voz para recordar bien altos los Derechos de la Infancia. Así, nacida del compromiso personal de su directora durante años de investigación, la cinta no solo denuncia una grave vulneración de los derechos humanos, sino que ofrece un mensaje de esperanza, reparación y sororidad, recordando el poder del cine como herramienta de cambio social.

Cómo conocer a la autora en Alicante

Este largometraje documental tendrá su preestreno en los cines Odeon de San Vicente del Raspeig este miércoles 10 de diciembre, a las 20 horas, y contará con la presencia de la autora María Bestar. Tras el visionado de la película, la actriz y cantante realizará un coloquio en el que podrán participar todos los asistentes, donde desgranará todos los secretos de la película. Además, esta cinta tiene un estrecho vínculo con Alicante, pues está musicalizada por Luis Ivars.

Fotograma del largometraje que se preestrena este miércoles en San Vicente del Raspeig / INFORMACIÓN

Rodada durante meses en diversas localizaciones de toda España, con fotografía de César Maderal, música original de Luis Ivars y sonido de Bernardo Pastor, la película está producida por Bestacosta Productions, Chester Media Producciones y Enrique Cerezo Producciones Cinematográficas y cuenta con el apoyo institucional de los Ministerios de Igualdad y de Juventud e Infancia y de Naciones Unidas.

A través de los testimonios, se desgrana un sistema judicial y social que no siempre acompaña ni protege, mostrando las fisuras que permiten que la violencia se perpetúe. Además de su preestreno en San Vicente del Raspeig, el largometraje documental llegará a salas de cine de toda España en un estreno escalonado que arranca el 13 de noviembre, distribuida por 39 Escalones Films.