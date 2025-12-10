Gerardo Muñoz enseña en Alicante cómo formarse uno mismo con el "Manual del autodidacta"

Ser autodidacta no consiste únicamente en aprender por cuenta propia, sino en mantener la intención de superarse día tras día. Implica cuestionar los límites impuestos por la educación convencional y ampliar horizontes sin esperar a que la vida marque el camino. Este planteamiento lo desarrolla Gerardo Muñoz Lorente en Manual del autodidacta (Editorial Berenice), un libro en el que ofrece claves para transformar la curiosidad en conocimiento mediante ejemplos históricos, estrategias eficaces y reflexiones de carácter filosófico.

El escritor alicantino presentará su nueva obra el jueves 11 de diciembre, a las 20 horas, en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante (av. Ramón y Cajal, 4), en un acto en el que intervendrán los catedráticos de Lengua Española de la Universidad de Alicante, Carmen Marimón Llorca y José Joaquín Martínez Egido, además del propio autor. Juntos desgranarán los entresijos de una obra que no dicta reglas ni impone doctrinas, sino que se plantea como un compañero de viaje para quienes desean aprender con libertad.

Desde la importancia de la lectura profunda hasta la capacidad de pensar con calma en un mundo acelerado, el autor expone los desafíos y ventajas del autoaprendizaje con claridad y rigor. A lo largo del libro se analizan los métodos seguidos por grandes mentes autodidactas como Leonardo da Vinci, Nikola Tesla o Virginia Woolf, y se demuestra que la educación no es un privilegio reservado a las aulas, sino una conquista de la voluntad.

Portada de "Manuel del autodidacta" de Gerardo Muñoz / INFORMACIÓN

Una prolífica carrera literaria generada de manera autodidacta

Este libro no solo adquiere importancia por su contenido, sino por quién lo escribe. Gerardo Muñoz Lorente (Melilla, 1955) reside en Alicante desde 1981. Escritor e investigador histórico, ha publicado más de treinta libros desde 1987, entre ellos dieciocho ensayos y trece novelas, y ha firmado más de ochocientos reportajes y artículos, muchos recopilados en antologías. Colaborador habitual de INFORMACIÓN y de Radio Alicante (SER), en 2018 fue nombrado miembro del Consell Valencià de Cultura por las Cortes Valencianas.

Con Almuzara ha publicado títulos como El desastre de Annual, La dictadura de Primo de Rivera, Historia del Sáhara español y el Sahel, y se adentra ahora en su relación con Editorial Berenice con este Manual del autodidacta. Porque en este libro plasma un método que le ha servido a él mismo, que ha partido de su propia información para labrarse una carrera literaria perfeccionada con el tiempo y con el autoaprendizaje.