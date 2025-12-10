Nace Son de Spain en Alicante, el festival que revive la banda sonora de los 2000 en España

SpainSays, la comunidad cultural digital con más de 750.000 seguidores en redes sociales, anuncia oficialmente el lanzamiento de Son de Spain, el primer festival nacido de su plataforma y dedicado, según admite su eslogan, "a la banda sonora de nuestra vida". La primera edición tendrá lugar los días 14 y 15 de agosto de 2026 en el Muelle 12 del Puerto de Alicante, y ya ha confirmado a sus primeros artistas, que representan gran parte de la cultura popular nacional.

El proyecto surge como evolución natural de SpainSays, que desde 2020 ha construido una narrativa cultural única basada en el humor, la tradición y la identidad española contemporánea. Tras consolidarse como fenómeno digital, la comunidad ha dado el salto al formato presencial, ofreciendo un evento musical con denominación de origen que combina autenticidad, cercanía y un enfoque intergeneracional.

“Son de Spain no será un festival nostálgico, sino un encuentro construido desde la autenticidad y la cultura española contemporánea”, explican sus organizadores. La propuesta busca trasladar a un espacio físico el espíritu que durante cinco años ha movilizado a millones de usuarios en redes, con artistas que forman parte del imaginario musical de varias generaciones como Bustamante, Nena Daconte, Maldita Nerea, Bebe o David Civera.

Bebe, una de las artistas confirmadas en la programación del festival / INFORMACIÓN

De Bustamante a Maldita Nerea: estos son los primeros confirmados

Un primer grupo de artistas ha sido confirmado para esta primera edición del festival. Estas confirmaciones han estado lideradas por el ex-triunfito David Bustamante, que presentará en Alicante su nuevo trabajo Inédito, un disco compuesto íntegramente por él mismo en un directo que promete energía y grandes himnos coreados por varias generaciones. El público tendrá la oportunidad de pedirle al intérprete cántabro temas como Devuélveme la vida, Cobarde o No soy un Superman.

Le siguen dos nombres que siguen estando presentes en el imaginario popular: Nena Daconte y Maldita Nerea. El primer proyecto, liderado por Mai Meneses, aportará sensibilidad y elegancia con canciones que marcaron toda una época como Tenía tanto que darte o En qué estrella estará. Por su parte, Jorge Ruiz regresará a Alicante al frente de Maldita Nerea con su pop honesto y emocional, ofreciendo un concierto cercano y entregado a un público adepto a "las tortugas".

Cartel oficial del festival Son de Spain, organizado por SpainSays / INFORMACIÓN

Las confirmaciones las cierran David Civera y Bebe. El primero celebrará su 25 aniversario con un repaso de todos sus grandes éxitos, incluidos Dile que la quiero y Rosa y espinas; mientras que Bebe traerá la fuerza y la emoción de su repertorio en pleno aniversario de su álbum Pafuera telarañas.

Cuándo estarán disponibles las entradas y cómo conseguirlas

Las entradas para Son de Spain estarán disponibles a partir del jueves 11 de diciembre a las 21 horas en la web oficial del evento, con diferentes modalidades y precios promocionales. Además, según ha podido confirmar la organización, el festival seguirá anunciando nuevas incorporaciones al cartel durante las próximas semanas, llegando a conformar un cartel con 20 artistas musicales.