Dos publicistas de Alicante forman parte del jurado en los Premios Nacionales de Creatividad

El Club de Creatividad (c de c) nacional ha dado a conocer a los 50 miembros del jurado que premiarán a agencias de publicidad y anunciantes en su próxima edición. Y en esta edición, dos profesionales de la provincia de Alicante formarán parte de este. Se trata de Noël Lang, director creativo de Gettingbetter, que evaluará trabajos en las categorías Contenido e Ideas; y Alfred Pavía, director creativo de Sapristi, que actuará como jurado en la categoría Craft.

La importancia de esta organización va más allá de la publicidad. Es la única organización que existe en España con un enfoque basado en mejorar la calidad del trabajo creativo y defender la creatividad como una herramienta poderosa para el crecimiento de los negocios. Actualmente la forman más de 800 socios, que trabajan desde diferentes áreas y disciplinas para conectar marcas y empresas con las personas, con la creatividad como principal aliado.

Sobre Noël Lang, una carrera con mirada a la ética social

Junto a su equipo, el alicantino Noël Lang logró dos bronces en el "día c 2025" gracias a la campaña de Robi contra Duchenne realizada para Duchenne Parent Project Spain, un proyecto que publicó INFORMACIÓN y que pretendía dar visibilidad a una enfermedad causada por una mutación en el gen que codifica la proteína distrofina, la cual es esencial para el funcionamiento de los músculos y que afecta generalmente a varones jóvenes.

Cartel anunciador de Nöel Lang como jurado de Contenido e Ideas / INFORMACIÓN

Para ayudar a los menores con esta enfermedad, que tiene una alta tasa de mortalidad y una esperanza de vida media de unos 30 años, crearon un robot con obsolescencia programada, es decir, con una vida útil limitada o con componentes que dejan de funcionar llegados a cierto tiempo, para representar al niño con Duchenne. Un muñeco que se podía adquirir de manera solidaria para colaborar con la campaña.

Y no fue la primera vez que la agencia local se coló entre las más punteras del país, ya que su campaña No More Matildas para AMIT obtuvo dos platas y otros dos reconocimientos especiales en la edición de 2021, incluyendo un oro en la categoría Instawards. En este caso, buscaban dar visibilidad a las mujeres científicas que han sido ignoradas a lo largo de la historia pese a sus hallazgos. El nombre, Efecto Matilda, se acuñó en honor a Matilda Joslyn Gage, la primera activista en denunciarlo.

Un trabajo con fuerte enfoque social que también fue finalista en Cannes, provocó que el festival internacional WINA colocara a Lang en el top 3 de publicistas indies y los Luum Awards lo reclamaran para formar parte de su jurado. Además, Gettingbetter lleva ocho años consecutivos mostrando al menos un trabajo en el Anuario c de c.

Una imagen de la campaña de "Robi contra Duchenne" / información

Sobre Alfred Pavía, más de 20 años de experiencia en el sector

El publicista Alfred Pavía, de Dénia, director creativo de la agencia Sapristi, también ha sido seleccionado como uno de los 50 profesionales que integrarán el jurado de los Premios Nacionales de Creatividad 2026, el principal certamen del sector publicitario español. La designación de Pavía representa un reconocimiento destacado a su trayectoria y al trabajo desarrollado desde Sapristi, agencia fundada en 2004 y con sedes en Dénia y Barcelona.

A lo largo de sus más de veinte años de actividad, el estudio se ha consolidado como un referente dentro de la Comunidad Valenciana por su apuesta por la innovación creativa y por un modelo de comunicación que la propia agencia define como “otro tipo de publicidad”. Sus proyectos para entidades públicas y privadas de todo el país han sido distinguidos en numerosos certámenes autonómicos y estatales.

En la edición de 2026, Pavía participará como jurado en la categoría Craft, apartado que evalúa la excelencia técnica, la dirección artística y la calidad de ejecución en las distintas disciplinas de la comunicación comercial. El panel de valoración estará integrado por un total de 50 expertos con perfiles complementarios, todos ellos figuras de referencia en el ámbito creativo nacional.

El publicista de Dénia Alfred Pavía en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Representación de la Comunidad Valenciana

Además de Noël Lang y Alfred Pavía, el otro representante de la Comunidad Valenciana es Pablo Lucas (Rosebud, Valencia), que forma parte del jurado "más plural". Y es que la creatividad más allá de las grandes ciudades viene gozando de buena salud, demostrando que con grandes ideas se puede trabajar para marcas líderes y obtener muy buenos resultados.

Una campaña sobre la menopausia de la empresa Sapristi, de Dénia, para el Ministerio de Sanidad / INFORMACIÓN

Es algo que confirma el propio Lang, que apunta que “el premio que valoramos cada día es poder trabajar para clientes como Actiu, PcComponentes, Chiruca o Ysabel Mora, entre muchos otros”. No obstante, reconoce que ser jurado a nivel nacional “importa e incluso impone, por la responsabilidad que implica; eso sí, estoy seguro de que disfrutaré esta experiencia”.

Cómo hacer para que tu creatividad sea reconocida

El Club de Creatividad ha abierto el periodo de inscripciones para la edición 2026 de los Premios Nacionales de Creatividad, el certamen que reconoce las mejores ideas, proyectos y estrategias desarrolladas en España y que da lugar al XXVII Anuario de Creatividad Española. Las inscripciones están abiertas desde el pasado 2 de diciembre hasta el 3 de febrero del próximo año, y pueden presentarse todas las piezas creadas o difundidas en territorio nacional entre el 1 de enero de 2025 y la fecha de cierre.

Los proyectos ganadores se darán a conocer el próximo abril en la Gala de los Premios Nacionales de Creatividad, que volverá a celebrarse en el Palacio de Congresos Kursaal de Donostia–San Sebastián, dentro de un encuentro que reunirá a agencias, anunciantes, productoras, consultoras, escuelas y profesionales de diferentes áreas del sector.