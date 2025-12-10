La última entrevista de Robe para INFORMACIÓN: la conversación que hoy regresa con otro significado

El 28 de junio de 2024, Robe Iniesta concedía una de sus escasas entrevistas a INFORMACIÓN. Entonces hablaba desde la energía de un proyecto consolidado y una banda que consideraba más compenetrada que nunca. Entonces explicaba que no era habitual verle hablando con la prensa porque solo lo hacía cuando tenía algo que comunicar. “A veces está bien hacer entrevistas y otras no tiene ningún sentido”, decía, recordando que solo veía razonable hablar si había un disco o una gira en marcha. Hoy, tras su fallecimiento, sus palabras adquieren otra dimensión.

Un proyecto que nació sin pretensiones

Recordaba que su primer disco en solitario nació sin ningún horizonte de continuidad. Confesaba que él mismo pensaba que sería algo pasajero: “Daba por hecho que iba a ser una cosa puntual”. No había planes de girar ni de formar una banda estable; solo querían “hacer ese álbum y pasárnoslo bien”. Pero la experiencia, la buena sintonía del grupo y lo que fue ocurriendo después les empujó a seguir adelante. Con humor, admitía que cada día estaban “más contentos, más compenetrados y pasándolo mejor”.

Evolución natural y búsqueda de sonido

Robe insistía en que no era el proyecto lo que lo había transformado, sino la propia vida. “Lo raro sería que siguiera haciendo las mismas canciones que hace 30 años”, reflexionaba. No podía planear sobre qué escribir; las canciones simplemente aparecían. Sobre la importancia de la melodía, destacaba el papel de sus músicos: “Estar con esta gente con esa versatilidad hace que seamos ambiciosos”. Recordaba que desde el primer disco ya se respiraba esa libertad, que más tarde se ampliaría con el giro más rockero que aportó Woody.

Un momento dulce en su carrera

En aquel momento afirmaba encontrarse en una etapa especialmente satisfactoria. Sobre Se nos lleva el aire, aseguraba vivir “un momento muy bueno” y reconocía que, si dependiera solo del grupo, tocarían únicamente canciones nuevas porque eran las que más disfrutaban. Confesaba también que lo que le empujaba a seguir en los escenarios era el material recién compuesto: “Las ganas me las dan los temas nuevos”.

Mirada crítica a la industria

Robe observaba con distancia la transformación de la música en la era digital. Sobre la explosión de fenómenos virales, admitía su desconcierto: “Me flipa cómo se ha puesto de acuerdo todo el mundo para oír la misma canción en la misma semana”. También señalaba que el papel de las discográficas ya no era determinante y que la música no mayoritaria tenía más dificultades para ser conocida.

El guitarrista y cantante de Extremoduro, Robe Iniesta (i), e Iñaki Antón durante un concierto. EFE/Alberto Martín/ Archivo / Alberto Martín / EFE

El público como impulso, no como mandato

Admitía que el reconocimiento era necesario, pero matizaba: “El público debe servir para animarte y darte fuerza, pero no para presionarte pensando que eres la hostia”. Aseguraba no depender de él porque su proceso creativo nunca seguía un rumbo fijo: “Primero sale y luego adivino de qué estoy hablando”.

Vivir en el presente

Cansado de que se le preguntara constantemente por Extremoduro, respondía con contundencia: “Ahora hay que vivir el presente”. Y añadía una reflexión que hoy resuena con fuerza: había que estar alerta y centrarse en el día a día, porque, como decía el título de su disco, “se nos lleva el aire”.