Alicante asumirá en 2026 la presidencia del Camino del Cid

La Diputación de Alicante asumirá en 2026 la presidencia del Consorcio Camino del Cid. Así se ha acordado este jueves durante la celebración en el Palacio Provincial del Consejo Rector de esta entidad, un encuentro en el que también se han aprobado el presupuesto y el Plan Anual de Actividades para el próximo ejercicio.

"Recibimos esta responsabilidad con mucha ilusión y con la vocación de fortalecer lo construido, aportar nuevas energías y trabajar siempre desde el consenso, la cooperación y el respeto al espíritu que dio origen a este gran proyecto", ha señalado el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, quien ha presidido esta reunión junto al diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro.

El Camino del Cid es un itinerario turístico y cultural que atraviesa España de noroeste a sudeste siguiendo las huellas literarias e históricas de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador, en una ruta de 2.000 kilómetros que comienza en Vivar del Cid (Burgos) y finaliza en Orihuela, hasta donde logró extender su protectorado. Su Consorcio, creado en 2002 con la finalidad de dinamizar, divulgar y promocionar esta ruta cultural única en España, está integrado por las diputaciones de Burgos, Soria, Guadalajara, Zaragoza, Teruel, Castellón, Valencia y Alicante.

Un momento de la rueda de prensa celebrada en el Palacio Provincial de Alicante / INFORMACIÓN

En este sentido, el presidente ha explicado que la Diputación de Alicante compartirá en 2026 la gobernanza de esta entidad junto a la de Burgos, que ostentará la vicepresidencia. "Quiero expresar mi agradecimiento por la confianza depositada en nuestra institución para asumir esta tarea, al tiempo que mostrar mi satisfacción de poder compartirla con una provincia tan vinculada al origen literario y simbólico del Cid, como es Burgos", ha manifestado el dirigente alicantino.

Nuevos proyectos para el 2026 tanto en la provincia como a nivel nacional

Tras el Consejo Rector, al que han asistido representantes de todas las diputaciones que integran esta entidad, Juan de Dios Navarro ha ofrecido una rueda de prensa junto al diputado de Personal de Zaragoza, José Carlos Tirado (presidencia saliente), y el gerente del Consorcio Camino del Cid, Alberto Luque, en la que se han detallado algunos de los proyectos que se llevarán a cabo en 2026 como el inicio, por parte de la Diputación de Alicante, del proceso de homologación del Camino del Cid como sendero GR en la provincia.

En este sentido, el diputado de Cultura ha destacado el compromiso absoluto de la institución provincial con esta ruta cultural que, "además de preservar nuestra historia literaria y patrimonial, genera sinergias y oportunidades turísticas, económicas y sociales en nuestros municipios".

Camino del Cid, la gran ruta literaria europea / INFORMACIÓN

A nivel global se realizará una gran campaña de conservación y refuerzo de la señalización con alrededor de 2.500 intervenciones previstas y se instalarán ochenta nuevas balizas de ubicación senderista que permitirán a los viajeros acceder a información relevante sobre el Camino del Cid a través de una aplicación móvil y sin necesidad de estar conectados a Internet.

Entre otras acciones, en los próximos meses también se organizará una exposición itinerante, se realizará una campaña de promoción de los castillos del Camino del Cid y se instalarán 42 balizas de audio que servirán para apoyar, reforzar y enriquecer esta gran ruta cultural.

Un momento de la sesión donde se ha confirmado la presidencia de la Diputación de Alicante del Camino del Cid / INFORMACIÓN

¿Qué significado tiene este camino y cuál es su conexión con Alicante?

"El Camino del Cid está vinculado con la historia del Cantar del mío Cid. Para reforzar ese relato épico de nuestra literatura hemos seleccionado 42 localizaciones muy cidianas que llevarán a los viajeros a situarse sonoramente en un lugar concreto", ha explicado el gerente del Consorcio.

Asimismo, Luque ha detallado que, en el caso de Alicante, por ejemplo, "esta baliza de audio estará en Villena, en el lugar en el que se produjo el encuentro entre el Rey Alfonso VI y el Cid, un emplazamiento muy significativo porque posiblemente sea el punto de partida de la conquista de Valencia y el motivo por el cual el Cid es conocido".

Por su parte, José Carlos Tirado ha destacado la importancia que para la Diputación de Zaragoza ha tenido presidir en 2025 este proyecto, ya que, además de permitirles participar activamente en el mismo, "ha favorecido notablemente el impulso de los tramos que, de forma específica, discurren por nuestras tierras".