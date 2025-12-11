Alicante Smartphone Film Festival: un día de cine con pequeños pacientes del Hospital General Doctor Balmis
El aula pediátrica del centro hospitalario de Alicante se convierte en un plató cinematográfico para el disfrute de los niños y niñas ingresados, gracias la actividad del certamen de cortos realizados con móvil
Un año más, Alicante Smartphone Film Festival ha convertido en un pequeño plató de cine improvisado el aula pediátrica del Hospital General Doctor Balmis de Alicante, una iniciativa que cuenta con el apoyo de Javier González de Dios, director del servicio de Pediatría del centro y reconocido cinéfilo, a través del proyecto Hospital de Cine, que sumerge a los pequeños pacientes ingresados en los universos de algunas de sus películas favoritas gracias al uso de cromas.
Los protagonistas de esta jornada especial han sido los niños y niñas y jóvenes hospitalizados en la unidad de Oncología Pediátrica, quienes han disfrutado de una experiencia inolvidable rodeados de la magia del cine. Con temáticas inspiradoras como los mundos de Harry Potter, Star Wars y cuentos de princesas, los pequeños han compartido momentos de fantasía. Desde decorados temáticos hasta actividades interactivas, cada detalle estaba pensado para crear una atmósfera única y emocionante.
Javier González de Dios, autor de la serie de libros Cine y Pediatría, destacó el impacto positivo de actividades como esta: "El cine es un lenguaje universal que nos une y nos permite soñar. Para nuestros pacientes, estas experiencias son un respiro dentro de su lucha diaria y una forma de recordarles que son niños ante todo".
Mari Carmen de España, concejala de Empleo y Fomento del Ayuntamiento de Alicante, ha destacado la importancia de apoyar iniciativas que acercan la cultura a quienes más lo necesitan y la codirectora del festival, Victoria Seva, también ha subrayado el carácter emotivo de la actividad: "Ha sido una experiencia preciosa. Este taller les permite sentirse parte de sus películas favoritas y luego disfrutar viendo el resultado del croma". También ha destacado la importancia de llevar la cultura y el entretenimiento más allá de los espacios habituales, "acercándonos a aquellos que más lo necesitan".
