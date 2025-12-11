El alicantino Pablo Auladell da alas a la poesía de Ángel González

Ángel González (1925-2008), poeta fundamental de la Generación de los 50 junto a Gil de Biedma o Caballero Bonald, recibió en vida algunos de los grandes premios literarios como el Príncipe de Asturias de las Letras o el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. El autor de origen asturiano, cuya muerte dejó "desangelados" a sus lectores, habría cumplido este año un siglo y la editorial Nórdica Libros lo ha recordado con la publicación de una antología ilustrada por el alicantino Pablo Auladell, Premio Nacional de Cómic 2016, con prólogo del periodista Javier Rioyo.

Eso era amor es el título de esta obra, que reúne una selección de 34 poemas "para releer o descubrir" al poeta del compromiso social, que escribió tanto al amor como a la guerra, al paso del tiempo y a la memoria, y que se encuentran atravesados por el trazo "sugerente y elegante" de Auladell, un "angelólogo" -siguiendo el término que utiliza Rioyo en el prólogo- que siempre ha tenido a González al frente de sus poetas de cabecera.

Ilustración de Pablo Auladell para "Eso era amor"

"El territorio lo tenía muy visitado ya, y la poesía de Ángel la llevaba muy leída cuando el editor de Nórdica me lo propuso en enero de este año con motivo del centenario", apunta Auladell, que ha elaborado una docena de obras para la publicación, hiladas por una atmósfera común. La obra de Ángel González es una mezcla de intimismo y poesía social, con un particular toque irónico y lenguaje coloquial.

"La clave me la dio el primer poema que aparece en la antología -incluido en su primer libro de poesía, Áspero mundo, de 1956- y uno de los más populares, Para que yo me llame Ángel González, en el que cuenta que para su existencia fueron necesarias determinadas circunstancias históricas y cómo él es el resultado del regurgitar constante de la ruina... Y yo hice lo mismo", explica el autor y dibujante alicantino, inspirado por la manera de actuar del poeta.

Interior de las páginas del libro con poemas de Ángel González e ilustraciones de Pablo Auladell

Auladell se aplicó aquello que decía de González de ser "un escombro tenaz que se resiste a su ruina" o "el éxito de todos los fracasos" y buceó en su propio "almacén de ruinas" donde siempre guarda restos de papel, fragmentos de dibujos rotos, no utilizados o bocetos de su autoría "para refundirlos con dibujos de nueva creación, donde se mezcla el material de desecho y el nuevo en una probeta para darle otra vida", apunta el ilustrador, que no ha querido acompañar con su trazo cada poema sino "mantener el aire de Ángel González en el poemario entero" a través de ese Madrid de los años cincuenta, con la inclusión del propio poeta dibujado como personaje con varias máscaras: la del poeta sarcástico, la del poeta decepcionado... "y el tono dorado y amarillo que le da mucho sentido a sus poemas, muchos de ellos más melancólicos".

"Quien siga la poesía de Ángel González encontrará aquí sus poemas más reconocibles y para quienes se enfrentan de nuevas a su obra es el libro ideal para iniciarse", señala el ilustrador alicantino, que destaca uno de sus versos favoritos, Ya nada ahora, en el considera que González, que hizo muchos poemas de amor con ironía, "en este de madurez ve en el amor el último refugio".

Pablo Auladell sigue desde hace años trabajando en una novela gráfica con guion propio, que combina con otros proyectos de encargo, como la ilustración del libreto de la obra Moby Dick, aquella que protagonizó Josep Maria Pou, para la que ha realizado las ilustraciones que acompañan el texto de Juan Cavestany, el dramaturgo encargado de su adaptación teatral, estrenada en el año 2018, que ahora ve la luz con la Fundación Romea.