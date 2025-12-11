La directora de orquesta de Sant Joan que dirigirá la Simfònica de Dones de la Comunidad: "Es un orgullo"

La Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) ha nombrado a Celia Torá Mateo nueva directora de la Banda Simfònica de Dones, formación que ya dirigió durante el año 2023 y a la que regresa ahora en una nueva etapa artística.

Torá es actualmente directora de la Banda de la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan d'Alacant y es la primera vez que dicha entidad cuenta con una mujer como máxima responsable artística desde su fundación en 1984.

La propia directora expresa su emoción por este regreso: "Es todo un honor regresar a la Banda Simfònica de Dones. Cuando me llamaron para mi primera etapa no me lo creía y ahora tampoco. Siento muchísima admiración por el movimiento bandístico de la Comunitat Valenciana, una tierra que me está dando muchas oportunidades".

Torá subraya también el valor humano y artístico del proyecto. "Es un orgullo poder ponerme al frente de esta formación que nos permite mostrar nuestro arte, que vincula a tantas mujeres en torno a la música y nos permite también crear lazos afectivos y de convivencia", explica.

Asimismo, ha recordado las dificultades de su primera etapa por las restricciones sanitarias tras la pandemia, en las que todavía normas de separación entre personas por el covid, lo que afectaba tanto a la formación como al público. Por eso, "tener ahora una nueva oportunidad en grandes auditorios es una maravilla".

Trayectoria

Natural de Abanilla (Murcia), Celia Torá cursó Fagot y Dirección de Orquesta en el Conservatorio Superior de Música Manuel Massotti Littel de Murcia. Ha formado parte como fagotista de orquestas como la Orquesta de la Ciudad de Elche, la Orquesta Vega Baja, la Orquesta UCAM, la Orquesta 430 de Vigo, la Orquesta Clásica Santa Cecilia de Madrid o la Orquesta del Teatro San Carlo de Nápoles, además de participar como principal fagot en el Festival Cervantino de Guanajuato (México).

En el ámbito de la dirección, ha sido galardonada con el Primer Premio del Concurso Internacional de Dirección de Bandas Bartolomé Pérez Casas (2022) y ha sido finalista en el Concurso Internacional de Dirección de Banda Villa de Bétera (2022) y en el Bilbao Musika (2024).

Celia Torá, dirigiendo durante el último Festival CaixaBank d'Orquestres de la Comunitat Valenciana / INFORMACIÓN

Desde septiembre de 2024 es directora de la Orquesta Sinfónica Vila de Sant Joan y de la Banda de la Sociedad Musical La Paz de Sant Joan.

Además, ha trabajado como directora asistente de José Miguel Pérez Sierra en el Teatro de la Zarzuela de Madrid en la producción de la ópera Marina (2024) y ha dirigido numerosas formaciones de prestigio como la Banda Sinfónica Municipal de Alicante, la Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela, la Banda Sinfónica Municipal de A Coruña, la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia o la Banda Sinfónica Ciudad de València, entre otras.

Inscripciones

La Banda Simfònica de Dones de la FSMCV está formada por músicas de entre 18 y 60 años procedentes de sociedades musicales de toda la Comunidad Valenciana, con una plantilla en la que aproximadamente la mitad son estudiantes.

Su creación supuso un hito dentro del movimiento bandístico valenciano, como reconocimiento al papel histórico de las mujeres en la música y como plataforma de visibilización artística, educativa y social.

La convocatoria para formar parte de la Banda Simfònica de Dones está abierta hasta el 18 de diciembre. Las interesadas pueden informarse de las bases e inscribirse en el enlace https://fsmcv.org/banda-sinfonica-de-mujeres/

Con el regreso de Celia Torá a la titularidad de la dirección, la FSMCV refuerza su apuesta por una formación que se ha consolidado como uno de los proyectos más simbólicos y representativos del panorama musical valenciano.