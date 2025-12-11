Un festival de Alicante se convierte en el Destino Musical del Año en la Comunidad Valenciana

El foro profesional Tiim (Turismo & Industria Musical), que sirve como punto de encuentro estratégico entre la música en directo y el turismo ha dado un paso más en su importancia tanto a nivel nacional como dentro de la Comunidad Valenciana. Organizado por la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana y otras entidades, llevan seis años impulsando la música como una herramienta clave para la desestacionalización y el desarrollo territorial.

Sin embargo, este 2025 han dado un paso más allá creando los Tiim Awards, que reconocen la trayectoria de artistas, empresas y proyectos que hacen de la música un verdadero motor de dinamización turística. De esta manera, han confeccionado siete galardones con la intención puesta en reivindicar el producto musical anclado a una localidad: Destino Musical del Año, Destino Musical del Año en la Comunidad Valenciana, Evento Musical del Año, Iniciativa Turística Musical del Año, Innovación en Turismo Musical y Proyecto Sostenible en Turismo Musical.

Un momento del Low Festival, en 2023 / David Revenga

La gala, que se celebró el pasado miércoles 10 de diciembre en el Roig Arena de València, también reconoció a la cantante y compositora Sole Giménez con el Premio Leyenda en la primera edición de los Tiim Awards, un reconocimiento que destaca a figuras esenciales en la conexión entre música y territorio. El galardón pone en valor su larga y consolidada trayectoria, así como su compromiso con la Comunidad Valenciana, donde ha desarrollado momentos artísticos clave y ha participado activamente en iniciativas solidarias vinculadas al territorio.

Y la casualidad ha hecho que se reconozca en esta primera edición de la gala de premios el binomio entre turismo y música que hacen Benidorm y el Low Festival con el premio Destino Musical del Año en la Comunidad Valenciana. Sí, el foro valenciano ha puesto en valor la capacidad turística del festival en el año que se desvincula de Benidorm, buscando mejor suerte en Torrevieja. Este galardón destaca el papel fundamental de Benidorm como referente en el panorama musical y cultural, gracias a la consolidación de un evento como Low Festival.

Panorámica del escenario principal del Low Festival, que hasta este año se realizaba en Benidorm / David Revenga

Entre las razones de este galardón, destacan que a lo largo de los últimos 14 años ha atraído a miles de visitantes a la ciudad y ha fortalecido su proyección en el ámbito musical. El premio fue entregado durante una gala llena de profesionales del sector, artistas, gestores culturales y representantes institucionales, que hicieron de esta primera edición un punto de encuentro clave entre territorio y música.

Un reconocimiento especial en un año de cambio

La distinción propuesta por la Asociación de Promotores Musicales de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) reconoce la trayectoria y el impacto cultural, económico y turístico que Low Festival ha generado en Benidorm a través de su apuesta por la música, que han posicionado a la ciudad como un destino musical de referencia para miles de asistentes, artistas y profesionales del sector. Llega en un momento de transición para la escena musical, pues en 2026 el Low Festival dejará de celebrarse en Benidorm y se trasladará a Torrevieja.

Según informan los organizadores del festival de música, que ya ha confirmado a artistas de la talla de Kasabian o Editors, este traslado "supone una oportunidad para dinamizar Torrevieja, reforzando su posicionamiento cultural y turístico a través de un festival que cuenta con una comunidad sólida y una marca plenamente consolidada". De esta manera, desde el Low Festival buscarán volver a activar el entorno del lugar en que se celebra, generando un impacto positivo que abarca desde la economía local hasta la proyección cultural del entorno.