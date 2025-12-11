Immaculate Fools y otros conciertos para este fin de semana en Alicante

La mítica banda británica Immaculate Fools lidera la agenda de actuaciones en directo en la provincia de Alicante, donde también se podrá disfrutar de conciertos de grupos como Sexy Zebras, The Buyakers, Antílopez o Sole Giménez. Destaca también el final del ciclo Flamenco en el Castillo, que contará con Iván Chaskío, y el recital conceptual de Dúa Da Pel

La leyenda Immaculate Fools celebra 40 años en la música

Immaculate Fools recala esta noche en la Sala The One de San Vicente del Raspeig a las 21 horas con un concierto que pondrá fin a su gira 40 aniversario, un recorrido iniciado el pasado año para celebrar las cuatro décadas de trayectoria que comenzaron en 1985 con el álbum Hearts of Fortune. La banda, liderada por Kevin Weatherill, quien reside desde hace años en España y refundó el grupo con músicos nacionales, repasará clásicos como Tragic Comedy, Kiss and Punk o Stardust and Water, en un directo que reivindica la fusión de pop, rock y folk que los convirtió en una referencia internacional. Según Weatherill, esta gira mantiene vivo un repertorio que combina «canciones de mis primeros años» con nuevos temas, configurando un cierre de tour que los fans llevan tiempo esperando. Sala The One, San Vicente del Raspeig.

Badlans, The Buyakers y el local Óscar Ballester en Euterpe

La sala Euterpe encara un fin de semana especialmente activo con tres propuestas musicales. Esta noche, a las 22 horas, abre el ciclo el grupo valenciano Badlands, una de las formaciones más destacadas de la Comunidad Valenciana gracias a su cuidada mezcla de góspel, country, folk y rock, y reconocida con premios como el de Mejor Canción del Año en los Carles Santos. Mañana, a la misma hora, será el turno de The Buyakers, que presentan Ya es la hora, un disco que consolida su directo festivo y ecléctico, considerado por público y crítica como uno de los más potentes del momento. El domingo, a las 19.30 horas, cerrará la programación el alicantino Óscar Ballester, exvocalista y guitarrista de Bicho Raro, que continúa consolidando su proyecto en solitario con la gira Cuentas pendientes y el reciente single La vieja guardia, en los que despliega un sonido de inspiración americana con sello propio. Sala Euterpe, Sant Joan d’Alacant.

Sexy Zebras llegan a Alicante entre pogos y tonterías

Sexy Zebras recalan hoy en la sala Baltimore Live (Marmarela) de Alicante, a las 21 horas, con su Tour Bravo, la gira con la que el trío formado por Gabriel, José y Jesús presenta su último álbum y recupera su vertiente más cruda y emocional del rock. El concierto combinará sus himnos ya consagrados con los nuevos temas del disco, en un directo sin filtros ni artificios que caracteriza a la banda y que suele traducirse en una conexión total con el público. Son la nueva sensación de la música indie rock, y se caracterizan por un directo marcado por la chulería y el pasotismo que les caracteriza. De esta manera, se preparan para destilar un concierto plagado de pogos y tonterías. Sala Baltimore Live, Alicante.

Electricidad y gamberrismo en el Tour Bravo de Sexy Zebras, que llega a Alicante. | INFORMACIÓN

Sole Giménez celebra 40 años en la música en La Nucía

La cantante Sole Giménez actuará en l’Auditori de La Nucía mañana a las 19 horas, dentro de su gira de ¡Celebración! 40 Aniversario. En este concierto, la cantante realizará un viaje musical por su extensa carrera que comenzó con el grupo Presuntos Implicados y después continuó en solitario. L’Auditori de La Nucía.

Sole Giménez repasa toda su trayectoria musical en La Nucía. | INFORMACIÓN

La canción de autor desde un nuevo prisma con Dúa da Pel

Hoy se presenta en Teatro en Red, a las 20 horas, el dúo de cantautoras Dúa da Pel, formado por Sonia Megías, directora del coro Delantal del MACA, y Eva Guillamón, acompañadas por la violonchelista Cecilia Martínez Rodríguez. Su propuesta, un concepto amplio de canción de autor, invita a redescubrir emociones y armonías que surgen al abrir la escucha, y ha sido interpretada en escenarios tan prestigiosos como The Juilliard School of Music en Nueva York, el British Museum de Londres o el Culture Square Theater de Shanghái. Sus trabajos destacan por su belleza, originalidad y capacidad de emocionar, consolidándolas como una de las propuestas más interesantes del panorama actual. Teatro en Red, Alicante.

Dúa da Pel, una mirada diferente a la canción de autora en Alicante. | INFORMACIÓN

El flamenco deja Santa Bárbara por todo lo alto con Chaskio

El ciclo Flamenco en el Castillo se despide hoy a las 13 horas en el Castillo de Santa Bárbara con el espectáculo gratuito Alma de Flamenco, encabezado por el alicantino Iván Chaskio. Le acompañarán Juan Moreno a la guitarra, Jesús Fernández en cajón y piano, y Saray La Chaparra al baile. Chaskio, ganador de la Lámpara Minera del Concurso Nacional de Cante y Baile de las Minas de Peñarroya (Córdoba) y del Festival Flamenco de Lo Ferro en la modalidad de cantes aflamencados, suma además reconocimientos como el Primer Premio de la Federación de Peñas de Málaga y cuenta con nueve trabajos discográficos, el más reciente titulado Mi verdad. Castillo de Santa Bárbara, Alicante.

Adiós al grupo Antílopez en tierras alicantinas

El grupo Antílopez, referente de la canción de autor fresca y canalla, se despide de los directos en Alicante con su última gala mañana a las 22 horas en la Sala Stereo. José Félix y Miguel Ángel presentarán Vida y Obra, su más reciente trabajo, una colección original y genuina de temas que resumen lo mejor de su trayectoria juntos. Tras años de compartir escenario y crear un vínculo musical único, han decidido hacer un alto para explorar nuevas ideas y proyectos por separado, dejando a su público con un recuerdo imborrable y un disco que condensa lo mejor de ambos. Sala Stereo, Alicante.